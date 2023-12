Trailer per Baghead: c’è un’antica creatura mutaforma nel pub in rovina di Freya Allan

STUDIOCANAL International ha da poco diffuso il poster e il trailer di Baghead, horror diretto dall’esordiente Alberto Corredor, che ha trasformato in lungometraggio il suo omonimo corto del 2017.

Protagonista del film è Freya Allan, star della serie The Witcher.

Questa la trama ufficiale:

Dopo la morte del padre, Iris (Allan) scopre di aver ereditato un pub vecchio di secoli e ora in rovina. Si reca così a Berlino per identificare il corpo del padre e incontrare l’avvocato per discutere della proprietà.

Non sa che, al momento della firma dell’atto, diventerà inestricabilmente legata a un’entità indicibile che risiede nel seminterrato del pub: Baghead, una creatura mutaforma in grado di trasformarsi in un non morto.

Nel cast di Baghead – che è stato scritto da Christina Pamies e Bryce McGuire – ci sono anche Ruby Barker, Ned Dennehy, Peter Mullan, Jeremy Irvine, Saffron Burrows e Svenja Jung.

In attesa di capire quando lo vedremo in Italia (negli USA a inizio 2024), di seguito trovate il trailer internazionale di Baghead, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

Fonte: YouTube