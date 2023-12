12 dicembre 2023: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 12 dicembre 2023, dal mondo del cinema e della TV.

In ordine sparso troverete trailer, poster, trame, dettagli sul cast, dichiarazioni dei protagonisti di film e serie televisive in uscita.

Scorrete la pagina fino alla fine, sono molte e a getto continuo, dalla più recente (in alto), alla prima della giornata (in fondo).

– Warner Bros. ha diffuso il terzo trailer di Dune – Parte Due, sequel che è stato sempre diretto da Denis Villeneuve —> i dettagli

– Durante un’intervista al Jesse Cagle Show, l’attore John Gad ha offerto un aggiornamento sull’anticipatissimo sequel di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, annunciato dalla Disney tempo fa e poi sparito nel nulla:

“È molto… è… guarda, lo strazio è che in realtà siamo stati a poche settimane di distanza dal girarlo in diverse occasioni. E ci siamo avvicinati molto di più di quanto credo si sappia. E in parte è stata colpa dei miei impegni e dei miei errori. E poi, sapete, in parte è che credo che la Disney abbia dei mandati diversi in questo momento, ma penso ancora che ci sia un pubblico per un vero e proprio sequel di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi. Ritengo che Rick Moranis sia uno dei più grandi attori e comici di tutti i tempi. Voglio disperatamente farlo uscire dal suo pensionamento. Quindi mai dire mai. Vedremo.

– Quando Sam Raimi stava ancora cercando di sviluppare Spider-Man 4, i produttori volevano che Anne Hathaway assumesse il ruolo di Felicia Hardy, alias la Gatta Nera. Durante una recente intervista al podcast Happy Sad Confused, l’attrice ha condiviso quanto sia stata vicina a interpretare effettivamente il personaggio sul grande schermo:

Non mi sono mai infilata nel costume e non lessi un copione effettivo che andasse oltre le diapositive viste al provino. Ottenni la parte e, sì, è solo che … Credo che sia più una storia da farsi raccontare dai produttori piuttosto che da me, se mai decidessero di raccontarla.

L’universo di Spider-Man è diventato così enorme ed emozionante. Si sta reinventando e quant’altro, quindi non vorrei fare più di quanto sia necessario.

– Cineverse, in collaborazione con Bloody Disgusting, ha annunciato oggi che Lauren LaVera ha firmato per il film Terrifier 3, dove riprenderà il ruolo di Sienna.

– Netflix ha annunciato di aver rinnovato ufficialmente la serie animata Blue Eye Samurai per una seconda stagione.

– “Il gioco continua”. La Lionsgate ha annunciato ufficialmente che svilupperà Saw XI, e ha rivelato che la data di uscita è fissata al 27 settembre 2024, ovvero lo stesso periodo di uscita di Saw X.

– Warner Bros. ha diffuso il poster ufficiale di Furiosa: a Mad Max saga di George Miller —> i dettagli

– Sony Pictures ha diffuso il poster – con la data di uscita italiana – del cinecomic Madame Web di S. J. Clarkson —> i dettagli

