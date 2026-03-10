13 Hours: la recensione del film di guerra di Michael Bay

Nel panorama del cinema bellico contemporaneo 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi occupa una posizione particolare. Diretto da Michael Bay e uscito nel 2016, il film tenta di trasformare uno degli episodi più controversi della politica estera americana recente in un racconto di guerra concentrato sull’esperienza diretta dei combattenti. Il risultato è un’opera che alterna ricostruzione storica e spettacolo d’azione, oscillando continuamente tra cronaca e mitologia militare.

La storia si svolge a Bengasi, in Libia, nel settembre 2012, in un paese precipitato nel caos dopo la caduta del regime di Muammar Gheddafi. Il protagonista è Jack Silva, interpretato da John Krasinski, ex Navy SEAL che accetta un incarico come contractor per la Global Response Staff, la squadra di sicurezza incaricata di proteggere una base segreta della CIA. Con lui operano altri cinque uomini: Tyrone “Rone” Woods (James Badge Dale), Kris “Tanto” Paronto (Pablo Schreiber), Mark “Oz” Geist (Max Martini), Dave “Boon” Benton (David Denman) e John “Tig” Tiegen (Dominic Fumusa).

Il loro compito è difendere l’Annex, un avamposto della CIA situato a poca distanza dal complesso diplomatico americano. L’ambasciatore Christopher Stevens (Matt Letscher) si trova in città proprio l’11 settembre 2012, anniversario degli attentati alle Torri Gemelle. La tensione è palpabile, ma le autorità diplomatiche sembrano convinte che la situazione sia sotto controllo. Quando una milizia armata assalta il consolato, la percezione di sicurezza si rivela tragicamente illusoria.

Gli uomini della squadra ricevono inizialmente l’ordine di non intervenire. Tuttavia decidono di agire comunque e si dirigono verso il consolato per soccorrere il personale intrappolato. Arrivano troppo tardi per salvare Stevens e il funzionario Sean Smith, morti a causa del fumo provocato dall’incendio dell’edificio. Da quel momento la battaglia si sposta sull’Annex, dove il gruppo deve resistere per tutta la notte a continui attacchi di miliziani. Solo all’alba, dopo tredici ore di combattimenti, la situazione si stabilizza, ma il bilancio è pesante: Woods e l’ex SEAL Glen Doherty (Toby Stephens) muoiono durante un bombardamento di mortai.

Il film sceglie deliberatamente di raccontare la vicenda dal punto di vista dei combattenti, evitando di entrare nel dettaglio delle polemiche politiche che seguirono l’attacco. Le responsabilità istituzionali restano sullo sfondo, mentre l’attenzione si concentra sull’azione e sul comportamento dei soldati. In questo senso 13 Hours si avvicina a film come Black Hawk Down di Ridley Scott o American Sniper di Clint Eastwood, opere che raccontano conflitti recenti attraverso la prospettiva dei militari impegnati sul campo.

Tuttavia il confronto mette in evidenza anche le differenze. Scott costruiva in Black Hawk Down un racconto corale capace di restituire la complessità del conflitto somalo, mentre Eastwood in American Sniper indagava il peso psicologico della guerra sulla vita privata del protagonista. Bay invece privilegia la dimensione fisica dello scontro. La battaglia diventa una lunga esperienza sensoriale fatta di spari, esplosioni e comunicazioni radio interrotte.

Questa scelta riflette perfettamente lo stile del regista. Michael Bay applica al film di guerra la stessa grammatica visiva sviluppata nei suoi blockbuster: macchina da presa sempre in movimento, montaggio rapidissimo, esplosioni spettacolari e una fotografia fortemente contrastata. Il direttore della fotografia Dion Beebe trasforma Bengasi in un paesaggio notturno dominato da luci arancioni e blu, dove il fuoco delle armi e dei razzi traccianti diventa l’elemento principale dell’immagine.

Il risultato è una rappresentazione della guerra come caos permanente. Lo spettatore condivide la confusione dei soldati, incapaci di distinguere alleati e nemici in una città dove le milizie cambiano schieramento continuamente. In alcune sequenze questa strategia funziona con grande efficacia, restituendo la sensazione di precarietà e isolamento che caratterizzò realmente quella notte.

Allo stesso tempo, però, l’insistenza sull’azione riduce lo spazio per la caratterizzazione dei personaggi. I membri della squadra sono definiti soprattutto dal loro ruolo operativo e dai soprannomi militari. Alcuni brevi momenti dedicati alla vita familiare di Jack Silva cercano di introdurre una dimensione emotiva, ma restano episodi marginali all’interno di un racconto dominato dalla battaglia.

Nonostante questi limiti, il cast riesce a dare solidità ai personaggi. John Krasinski, noto fino ad allora soprattutto per ruoli comici, offre una prova sorprendentemente intensa. James Badge Dale interpreta Rone Woods con una calma autorevole che diventa il punto di equilibrio della squadra, mentre Pablo Schreiber aggiunge energia e ironia al gruppo con il personaggio di Tanto.

Un elemento interessante è la rappresentazione della Libia stessa. Pur restando centrato sul punto di vista americano, il film evita in parte la tentazione di ridurre la popolazione locale a una massa indistinta di antagonisti. Il personaggio dell’interprete Amahl, interpretato da Peyman Moaadi, suggerisce la complessità di un paese intrappolato tra guerra civile e interferenze internazionali.

In definitiva 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi è un’opera che privilegia l’impatto immediato rispetto all’analisi storica. Michael Bay racconta l’assedio di Bengasi come una lunga notte di combattimento, trasformando un evento politico complesso in una storia di resistenza militare. Il risultato è un’opera potente sul piano visivo, capace di restituire la brutalità della guerra moderna, ma meno efficace quando si tratta di interrogarsi sulle cause e sulle conseguenze di quella tragedia.

Il trailer di 13 Hours: the secret soldiers of Benghazi:

