27 novembre 2023: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 27 novembre 2023, dal mondo del cinema e della TV.

In ordine sparso troverete trailer, poster, trame, dettagli sul cast, dichiarazioni dei protagonisti di film e serie televisive in uscita.

Scorrete la pagina fino alla fine, sono molte e a getto continuo, dalla più recente (in alto), alla prima della giornata (in fondo).

– Se ricordate, la scena post-credits di The Babysitter: Killer Queen mostrava come il ‘Libro del Diavolo’ fosse ancora in circolazione, il che lasciava intendere la concreta possibilità di un ulteriore sequel. Interrogato a tal proposito da ComicBook.com, il regista McG, che ha diretto i primi due film, ha ora confermato:

Sì, ne stiamo ancora parlando con Netflix. È stato divertente. Il primo film, ovviamente, ha dato al mondo Samara Weaving, e nel secondo film c’era Jenna Ortega. Speriamo di poter rispondere alla chiamata e trovare una terza star che raggiunga quelle stesse altezze.

– Netflix ha diffuso il trailer di La società della neve, film diretto da Juan Antonio Bayona selezionato per rappresentare la Spagna agli Oscar 2024. In uscita a dicembre in alcuni cinema selezionati e poi sulla piattaforma il 4 gennaio 2024.

La trama:

Nel 1972, il volo 571 delle forze aeree uruguayane, che sta trasportando una squadra di rugby in Cile, precipita nel cuore delle Ande. Scampano all’incidente solo ventinove dei quarantacinque a bordo. Intrappolati in uno dei luoghi più ostili e inaccessibili del pianeta, i sopravvissuti devono ricorrere a misure estreme per non morire.

Il trailer italiano:

– Neve Campbell, star del franchise di Scream, ha parlato durante la Monster-Mania 2023 Convention di come si è sentita riguardo alla morte di Dewy, il personaggio di David Arquette, in Scream V:

Mi sono sentita così triste per la morte di Dewey. Ho pensato che fosse tragica e di solito non mi piace criticare la scrittura di questi progetti … [Ma] sono rimasta davvero delusa dalla scelta di sbarazzarsi di David. Lui è così … Voglio dire, Dewey è un personaggio meraviglioso e credo che tutti noi fossimo innamorati di lui e credo che tutti noi ci siamo sentiti piuttosto tristi per questo. E ovviamente è il motivo per cui fanno queste scelte, perché hanno un impatto emotivo maggiore, ma ora mi manca. Voglio vederlo ancora.

– Severin Films ha appena lanciato sul mercato americano l’edizione 4K Ultra HD di Dellamorte Dellamore di Michele Soavi. In uno sneak peek dei contenuti bonus, il protagonista Rupert Everett riflette con affetto sul film del 1994, definendolo “completamente unico. Non conosco un altro film simile. È davvero uno dei film a cui ho preso parte di cui sono davvero, davvero orgoglioso“.

La video intervista:

© Riproduzione riservata