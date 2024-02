6 febbraio 2024: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 6 febbraio 2024, dal mondo del cinema e della TV.

– Come sappiamo da tempo, James Cameron è al lavoro sul terzo, quarto e quinto film di Avatar, le cui date di uscita sono già state fissate al 2025, 2029 e 2031, quando il regista avrà compiuto 76 anni. Ebbene, in una recente intervista a People, il filmmaker ha rivelato di avere idee per spingere la saga oltre quel punto:

Abbiamo finito di scrivere il quinto film e ho idee per il sesto e il settimo, anche se probabilmente a quel punto passerò il testimone. Voglio dire, la mortalità ci raggiunge tutti. Intendo dire, con questo, che ci stiamo godendo quello che stiamo facendo. Lo adoriamo. Abbiamo la possibilità di lavorare con persone fantastiche.

– Sony Pictures ha diffuso il poster di La Profezia del Male (già noto come Horrorscope e Tarot), horror che è stato scritto e diretto da Spenser Cohen (I mercenari – The Expendables) e Anna Halberg (Extinction, Moonfall) —> i dettagli

– Durante un’intervista con ScreenRant, Zach Galligan ha detto la sua sul possibile terzo film live action dei Gremlins:

Credo che si farà. Non riesco davvero a capire perché la Warner Bros. avrebbe prodotto due stagioni – non una, ma due stagioni – della serie animata sui Gremlins, e avrebbe speso un sacco di soldi in esse, a meno che non ci fosse una sorta di ‘piano’. E di solito questo ‘piano0’ per un grande studio come Warner Bros. Discovery è un film live-action.

Un film live-action è sempre quello in cui guadagnerai più soldi. Super Mario Bros. lo ha appena dimostrato. . . Alla fine, probabilmente, avremo, spero, un terzo film. Non penso che sarà un reboot però, perché Chris Columbus ha bocciato quell’idea. Possiede parte dei diritti.

– Prime Video ha diffuso oggi il poster e il trailer de Il secondo miglior ospedale della galassia, serie di animazione sci-fi Original in 8 episodi che vanta tra i doppiatori italiani Marta Filippi, Vladimir Luxuria e la cantante Ariete (Arianna Del Ghiaccio) —> i dettagli

– Pare proprio che molto prima di Oppenheimer, Christopher Nolan avesse preso in considerazione Robert Downey Jr. per il ruolo del Dott. Jonathan Crane / Lo Spaventapasseri in Batman Begins. A rivelarlo è stato l’attore stesso in un video pubblicato su X:

E ricordo che lo incontrai per il tè e che pensai: ‘Non mi pare che conti troppo su questa colloquio’. Fu educato e tutto il resto, ma si vede quando qualcuno pensa qualcosa del tipo ‘non concluderemo nulla’.

Il video:

RDJ dropping BOMBS at the @am_cinematheque conversation. He apparently met w/Nolan for SCARECROW for Batman Begins only to be beat out by Cillian Murphy. Woah! #Oppenheimer pic.twitter.com/zBE9tts47E — Griffin Schiller (@griffschiller) February 4, 2024

