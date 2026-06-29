A New Dawn arriva al cinema: ecco il trailer del nuovo anime di Yoshitoshi Shinomiya

Dynit e Adler Entertainment hanno diffuso il trailer italiano di A New Dawn, il nuovo lungometraggio d’animazione diretto da Yoshitoshi Shinomiya, che arriverà nelle sale nell’ambito della rassegna Animagine.

Presentato in concorso alla 76ª Berlinale e successivamente al Festival di Annecy, il film segna l’esordio alla regia di Shinomiya, già apprezzato dagli appassionati di anime per aver realizzato i suggestivi flashback di Your Name.

A New Dawn nasce da un’immagine rimasta impressa al regista. Osservando un’enorme distesa di pannelli solari, suo figlio la scambiò per il mare. Da quell’episodio prende forma una riflessione sul Giappone contemporaneo, segnato dalla ricostruzione successiva al terremoto e allo tsunami del 2011, dalla gentrificazione e dalla progressiva scomparsa dei paesaggi e delle tradizioni che hanno caratterizzato il Paese per generazioni.

Questi temi diventano il cuore di una storia di formazione che mette al centro il difficile equilibrio tra progresso, memoria e identità, accompagnata da uno stile visivo che fonde animazione 2D disegnata a mano, stop motion, clay animation, acquerelli e tecniche analogiche.

La sinossi ufficiale:

La storica fabbrica di fuochi d’artificio Obinata sta per essere demolita a causa di un progetto di riqualificazione urbana che cambierà per sempre il volto della cittadina costiera di Niura. Keitaro Obinata, cresciuto tra quei laboratori e quei ricordi, è determinato a completare lo Shuhari, il leggendario fuoco d’artificio capace di rappresentare l’armonia dell’universo, sogno rimasto incompiuto dopo la misteriosa scomparsa di suo padre.

Proprio nell’ultimo giorno d’estate, la sua amica d’infanzia Kaoru torna da Tokyo dopo quattro anni di assenza. Insieme al fratello maggiore di Keitaro, Sentaro, scoprono che lo sfratto della fabbrica diventerà esecutivo il giorno successivo e che quello sarà l’ultimo momento per salvare un luogo che ha segnato le loro vite.

I tre decidono così di tentare l’impossibile: completare e lanciare lo Shuhari, regalando alla città un ultimo spettacolo pirotecnico prima che il paesaggio della loro infanzia scompaia definitivamente. Un gesto di resistenza, memoria e speranza che si intreccia con una profonda riflessione sul delicato equilibrio tra progresso, tradizioni e identità.

A New Dawn sarà distribuito nelle sale italiane come evento speciale dal 23 al 29 luglio grazie ad Animagine, la collaborazione tra Dynit e Adler Entertainment dedicata ai grandi anime del passato e del presente.

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