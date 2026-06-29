Sezione:

Home » Cinema » Azione & Avventura » A New Dawn arriva al cinema: ecco il trailer del nuovo anime di Yoshitoshi Shinomiya

Titolo originale: 花緑青が明ける日に , uscita: 06-03-2026. Regista: Yoshitoshi Shinomiya.

A New Dawn arriva al cinema: ecco il trailer del nuovo anime di Yoshitoshi Shinomiya

29/06/2026 trailer news di Stella Delmattino

Presentato alla Berlinale e al Festival di Annecy, il primo lungometraggio del regista dei celebri flashback di Your Name arriverà nelle sale italiane con Animagine

a new dawn film anime 2026

Dynit e Adler Entertainment hanno diffuso il trailer italiano di A New Dawn, il nuovo lungometraggio d’animazione diretto da Yoshitoshi Shinomiya, che arriverà nelle sale nell’ambito della rassegna Animagine.

Presentato in concorso alla 76ª Berlinale e successivamente al Festival di Annecy, il film segna l’esordio alla regia di Shinomiya, già apprezzato dagli appassionati di anime per aver realizzato i suggestivi flashback di Your Name.

A New Dawn nasce da un’immagine rimasta impressa al regista. Osservando un’enorme distesa di pannelli solari, suo figlio la scambiò per il mare. Da quell’episodio prende forma una riflessione sul Giappone contemporaneo, segnato dalla ricostruzione successiva al terremoto e allo tsunami del 2011, dalla gentrificazione e dalla progressiva scomparsa dei paesaggi e delle tradizioni che hanno caratterizzato il Paese per generazioni.

Questi temi diventano il cuore di una storia di formazione che mette al centro il difficile equilibrio tra progresso, memoria e identità, accompagnata da uno stile visivo che fonde animazione 2D disegnata a mano, stop motion, clay animation, acquerelli e tecniche analogiche.

La sinossi ufficiale:

La storica fabbrica di fuochi d’artificio Obinata sta per essere demolita a causa di un progetto di riqualificazione urbana che cambierà per sempre il volto della cittadina costiera di Niura. Keitaro Obinata, cresciuto tra quei laboratori e quei ricordi, è determinato a completare lo Shuhari, il leggendario fuoco d’artificio capace di rappresentare l’armonia dell’universo, sogno rimasto incompiuto dopo la misteriosa scomparsa di suo padre.

Proprio nell’ultimo giorno d’estate, la sua amica d’infanzia Kaoru torna da Tokyo dopo quattro anni di assenza. Insieme al fratello maggiore di Keitaro, Sentaro, scoprono che lo sfratto della fabbrica diventerà esecutivo il giorno successivo e che quello sarà l’ultimo momento per salvare un luogo che ha segnato le loro vite.

I tre decidono così di tentare l’impossibile: completare e lanciare lo Shuhari, regalando alla città un ultimo spettacolo pirotecnico prima che il paesaggio della loro infanzia scompaia definitivamente. Un gesto di resistenza, memoria e speranza che si intreccia con una profonda riflessione sul delicato equilibrio tra progresso, tradizioni e identità.

A New Dawn sarà distribuito nelle sale italiane come evento speciale dal 23 al 29 luglio grazie ad Animagine, la collaborazione tra Dynit e Adler Entertainment dedicata ai grandi anime del passato e del presente.

© Riproduzione riservata

Tags:
not alone film illumination 2027
Azione & Avventura

Not Alone: il trailer del nuovo film animato della Illumination con Timothée Chalamet e Selena Gomez

 di Stella Delmattino

L'attore e la cantante guidano il cast vocale della nuova avventura originale dello studio di Cattivissimo Me, tra alieni, razzi e una romantica missione nello spazio

minions and monsters film 2026 squalo
Azione & Avventura

Recensione Minions & Monsters: i combinaguai gialli conquistano la vecchia Hollywood

 di Gioia Majuna

Il nuovo capitolo della saga Illumination porta i Minions nell'epoca del cinema muto, tra omaggi a Chaplin, Keaton e Lloyd, trovando una delle idee più riuscite dell'intero franchise

Milly Alcock e Matthias Schoenaerts in Supergirl film
Azione & Avventura

Supergirl, la sceneggiatrice ha frainteso il fumetto: così è cambiato il finale del film

 di Stella Delmattino

Ana Nogueira ha raccontato come una diversa interpretazione dell'opera di Tom King abbia influenzato una delle scelte più importanti dell'adattamento cinematografico

Vincent D'Onofrio in Full Metal Jacket
Azione & Avventura

Vincent D’Onofrio non è solo Kingpin: dalla fantascienza al thriller, 5 grandi film nel giorno del suo compleanno

 di Andrea Palazzolo

Vincent D'Onofrio è conosciuto al giorno d'oggi per il suo magistrale ruolo in Daredevil, ma la sua carriera è molto più ampia e stratificata.

Horror & Thriller

Stephen King dice la sua su Obsession: soddisfatto, ma il voto spiazza

Lo scrittore ha commentato il nuovo horror di Curry Barker, uno dei fenomeni cinematografici più sorprendenti degli ultimi mesi

 Leggi di più
Horror & Thriller

Dopo 5 anni, la serie tv sequel che nessuno ricorda di Il Silenzio degli Innocenti torna su Prime Video

Ecco il sequel de Il silenzio degli innocenti, cancellato nel 2021, ora è su Prime Video. Perché vedere la serie con Rebecca Breeds.

 Leggi di più
Horror & Thriller

L’eredità di un cinema horror tutto italiano: tre film di un regista (purtroppo) poco conosciuto

Nel giorno del suo compleanno, è bene ricordare i film di Federico Zampaglione che lo hanno reso famoso nel mondo.

 Leggi di più
Horror & Thriller

From 4, il finale di stagione spiegato: cosa significa davvero e quali teorie hanno più senso

Il finale della quarta stagione cambia le regole del gioco: analizziamo gli indizi più importanti, il ruolo dell'Uomo in Giallo, Fatima e le teorie che trovano davvero riscontro nell'episodio

 Leggi di più
Horror & Thriller

Werwulf: il trailer ci trascina nel Medioevo oscuro dei lupi mannari di Robert Eggers

Dopo Nosferatu, il regista torna con un horror medievale che punta su folklore, atmosfera e una nuova visione del mito del lupo mannaro

 Leggi di più