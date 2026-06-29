Kevin Spacey chiede a Netflix di distribuire Gore, fermo dal 2017: “È un film straordinario”

Kevin Spacey è tornato a parlare di Gore, il biopic dedicato allo scrittore Gore Vidal che Netflix decise di non distribuire nel 2017 dopo l’emergere delle prime accuse di cattiva condotta sessuale nei confronti dell’attore.

Intervistato nel podcast Club Random di Bill Maher, il due volte premio Oscar ha rivolto un appello diretto alla piattaforma, invitandola a riconsiderare una decisione che tiene il film bloccato ormai da quasi dieci anni.

“Spero che Netflix cresca e cambi idea, perché è un film straordinario. È uno dei migliori che abbia mai realizzato.”

Diretto da Michael Hoffman, Gore era entrato in post-produzione quando Netflix interruppe il progetto in seguito alle accuse rivolte a Spacey. Il film, costato circa 40 milioni di dollari, non è mai stato distribuito né ceduto ad altri studi.

Secondo quanto raccontato in passato dal produttore Andy Paterson, Netflix avrebbe respinto ogni richiesta di distribuire il film o venderne i diritti a una terza società, lasciando l’opera completamente inutilizzata.

Nel corso dell’intervista, l’attore ha spiegato di aver vissuto per mesi nella casa di Gore Vidal, a Ravello, in Italia, per prepararsi al ruolo. Ma ha sottolineato soprattutto come la mancata distribuzione abbia penalizzato l’intero cast e la troupe.

“Il regista, lo sceneggiatore, Michael Stuhlbarg e tutta la troupe vengono puniti insieme a me. E non dovrebbero esserlo.”

Prima che il progetto venisse accantonato, Netflix aveva pianificato anche un’uscita nelle sale e aveva richiesto la realizzazione di un trailer in vista di una possibile campagna per la stagione dei premi. Tutti i piani furono però cancellati dopo lo stop imposto nel 2017.

A distanza di anni, Gore resta uno dei casi più particolari nella storia recente della piattaforma: un film completato, costato decine di milioni di dollari e mai mostrato al pubblico, senza che Netflix abbia finora manifestato l’intenzione di distribuirlo o cederne i diritti.

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