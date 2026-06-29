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Titolo originale: ONE PIECE HEROINES , uscita: 05-07-2026. Regista: Haruka Kamatani.

One Piece Heroines: il primo trailer dello spin-off anime dedicato a Nami

29/06/2026 trailer news di Stella Delmattino

L'adattamento del romanzo di Jun Esaka racconterà un'avventura mai vista nel manga di Eiichiro Oda e introdurrà anche Nico Robin nella storia

nami one piece heroines 2026

L’universo di One Piece continua ad espandersi. Mentre l’anime principale prosegue con l’atteso arco narrativo di Elbaph, Toei Animation ha pubblicato il primo trailer di One Piece Heroines, un nuovo spin-off che questa volta mette al centro Nami.

Il progetto è tratto dall’omonima light novel scritta da Jun Esaka e illustrata da Sayaka Suwa, una raccolta di storie originali dedicate alle protagoniste femminili create da Eiichiro Oda. Per questa trasposizione animata è stato scelto il capitolo Episode: Nami, mai raccontato nel manga principale.

L’avventura segue la celebre navigatrice della ciurma di Cappello di Paglia alle prese con un misterioso paio di scarpe che sembrano non calzarle mai nel modo giusto. Quella che inizialmente appare come una situazione curiosa si trasforma ben presto in un’indagine per rintracciare il misterioso designer responsabile.

Rispetto al romanzo originale, l’anime introdurrà anche Nico Robin, assente nella storia cartacea, regalando ai fan nuove interazioni tra due dei personaggi più amati della serie.

Lo special è diretto da Haruka Kamatani, con character design affidato a Takashi Kojima e sceneggiatura supervisionata da Momoka Toyoda. Nel cast vocale debuttano inoltre Maaya Sakamoto, che interpreterà Miucha, e Takehito Koyasu, voce del personaggio Lubun.

One Piece Heroines debutterà in Giappone il 5 luglio. Al momento non è stata ancora annunciata una distribuzione internazionale.

Lo spin-off si inserisce in un periodo particolarmente ricco per il franchise. Oltre ai nuovi episodi dell’arco di Elbaph, Netflix sta preparando diversi progetti dedicati a One Piece, tra cui lo special LEGO previsto per l’autunno, il remake anime The One Piece, atteso nel 2027, e la terza stagione della serie live-action, intitolata La Battaglia di Alabasta.

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