Mezzogiorno e mezzo di fuoco: quando Mel Brooks prese a revolverate il western

Il 7 febbraio 1974 arrivava nelle sale Mezzogiorno e mezzo di fuoco (Blazing Saddles), la commedia western con cui Mel Brooks demolì, tra risate e provocazioni, i miti della Frontiera americana. A oltre cinquant’anni dall’uscita continua a essere considerato uno dei film più influenti della storia della comicità, ma anche uno dei più discussi.

Il titolo italiano può trarre in inganno: Mezzogiorno e mezzo di fuoco non è una semplice parodia di Mezzogiorno di fuoco, ma una satira dell’intero immaginario del western classico americano, dai grandi eroi della Frontiera fino ai suoi stereotipi più radicati.

Ambientato nel vecchio West, il film racconta la storia di Bart (Cleavon Little), un operaio afroamericano condannato all’impiccagione che viene nominato, per puro calcolo politico, primo sceriffo nero della cittadina di Rock Ridge. L’idea del corrotto procuratore generale Hedley Lamarr (Harvey Korman) è semplice: sfruttare il razzismo degli abitanti per costringerli ad abbandonare il paese e impossessarsi dei terreni destinati al passaggio della ferrovia.

Il piano, però, fallisce quando Bart conquista la fiducia della comunità con intelligenza e ironia, affiancato dal leggendario Waco Kid, interpretato da Gene Wilder. Il pistolero alcolizzato ma ancora infallibile diventa il perfetto contrappunto alla lucidità di Bart, dando vita a una delle coppie più iconiche della commedia americana.

La fama di Mezzogiorno e mezzo di fuoco è legata soprattutto al suo linguaggio estremo. Ancora oggi viene spesso citato come “il film che non si potrebbe più realizzare”, ma il bersaglio della satira non sono mai le minoranze. Al contrario, Brooks usa volutamente insulti, stereotipi e situazioni assurde per mettere alla berlina i razzisti e smontare i miti eroici del West classico.

Non a caso il protagonista è sempre il personaggio più intelligente della storia: Bart anticipa tutti, ribalta continuamente le aspettative e trasforma i suoi avversari in caricature della loro stessa ignoranza. Una scelta che nel 1974 risultò sorprendentemente coraggiosa per una grande produzione hollywoodiana.

Tra gli sceneggiatori figurava anche Richard Pryor, il cui contributo fu determinante nel dare autenticità ai dialoghi e nel rendere la satira razziale ancora più pungente. Brooks avrebbe voluto affidargli anche il ruolo di Bart, ma lo studio giudicò troppo rischioso puntare su di lui a causa della sua reputazione fuori dal set.

Il personaggio finì così a Cleavon Little, autore di un’interpretazione oggi considerata una delle più sottovalutate della storia della commedia americana.

Tra citazioni metacinematografiche, continue rotture della quarta parete e un finale che invade letteralmente gli studi della Warner Bros., Mezzogiorno e mezzo di fuoco anticipò un modo completamente nuovo di fare comicità. Il film alterna slapstick, parodia, nonsense e critica sociale senza mai perdere ritmo, influenzando generazioni di registi e sceneggiatori.

Il finale, in particolare, è diventato uno dei momenti più celebri del cinema di Brooks: la storia abbandona il western, sfonda i confini del set e finisce per demolire non solo il genere, ma anche l’illusione stessa del cinema. Una scelta folle e liberatoria, perfettamente coerente con lo spirito anarchico dell’intero film.

Molte battute oggi possono risultare scioccanti, ma il loro significato resta sorprendentemente attuale: il film non ride del razzismo, ride dei razzisti. Ed è proprio questa distinzione ad avergli permesso di attraversare oltre mezzo secolo senza perdere la propria forza satirica.

Oggi Mezzogiorno e mezzo di fuoco continua a dividere il pubblico, ma difficilmente lascia indifferenti. Alcune gag sono inevitabilmente figlie del loro tempo, eppure il cuore del film resta moderno: usare la comicità più irriverente possibile per ridicolizzare il razzismo, il potere e i miti fondativi dell’America. È anche per questo che, a oltre cinquant’anni dall’uscita, continua a essere citato come una delle commedie più coraggiose e influenti mai realizzate.

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