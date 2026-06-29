Supergirl: il film cancellato di Sasha Calle era “completamente diverso” da quello con Milly Alcock

Dopo il debutto di Sasha Calle nei panni di Supergirl in The Flash, i DC Studios avevano iniziato a sviluppare un film interamente dedicato al personaggio. Quel progetto, però, non è mai arrivato al cinema e, a quanto pare, non aveva praticamente nulla in comune con il lungometraggio interpretato oggi da Milly Alcock.

A raccontarlo è stata la sceneggiatrice Ana Nogueira, che ha lavorato a entrambe le versioni del progetto e ha spiegato quanto sia stato radicale il cambio di direzione dopo l’arrivo di James Gunn e Peter Safran alla guida dei DC Studios.

Intervistata da Entertainment Weekly, Nogueira ha confermato che la sceneggiatura scritta per Sasha Calle raccontava una storia totalmente differente.

“Era completamente diverso. Non credo nemmeno di poter dire di cosa parlasse, ma non avrebbe potuto essere più diverso.”

Non si trattò quindi di semplici modifiche o di un normale lavoro di riscrittura. Con il cambio di gestione ai vertici dello studio, il film venne sostanzialmente azzerato.

La sceneggiatrice ha spiegato che nessun elemento della precedente versione è confluito nel nuovo film.

“Tutto. Non è stato trasferito nulla da un progetto all’altro, ed è incredibile.”

Questo significa che trama, tono, personaggi, motivazioni e approccio alla mitologia di Kara Zor-El furono completamente ricostruiti per adattarsi al nuovo DC Universe.

Invece di recuperare la vecchia sceneggiatura, Gunn e Safran chiesero a Nogueira di ricominciare da capo adattando Supergirl: La Donna del Domani, l’acclamata miniserie a fumetti scritta da Tom King.

La nuova storia segue Kara durante un viaggio nello spazio, lontano dalla Terra e dai riferimenti più tradizionali del personaggio. Il suo percorso si intreccia con quello di Ruthye Marye Knoll, una giovane aliena decisa a vendicare l’uccisione della propria famiglia.

Pur avendo abbandonato del tutto il vecchio progetto, Nogueira ha spiegato che quell’esperienza non è stata inutile: lavorare alla prima versione le ha permesso di comprendere meglio i poteri di Supergirl, i loro limiti e il modo in cui Kara combatte, elementi poi confluiti nella scrittura del nuovo film.

Per Sasha Calle, l’esperienza nei panni di Supergirl si è quindi conclusa con The Flash. L’attrice, però, ha raccontato di conservare un ricordo positivo di quel ruolo e di essere grata per le opportunità che le ha aperto.

“Sono profondamente grata che mi abbia portata in questo mondo in cui posso fare arte. L’ho amato.”

La vicenda conferma quanto sia stato netto il cambio di rotta imposto dal nuovo corso dei DC Studios. Il film con Sasha Calle non è stato semplicemente modificato: è stato cancellato e sostituito da una visione completamente nuova, pensata per inserire la Supergirl di Milly Alcock nel futuro del DC Universe.

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