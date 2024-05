Full trailer per Beetlejuice Beetlejuice: il mondo dei vivi e quello dei morti si mischiano di nuovo

A qualche tempo dal teaser, Warner Bros ha oggi diffuso il poster e il full trailer di Beetlejuice Beetlejuice, sequel dell’amatissimo Beetlejuice – Spiritello porcello del 1988 che vede ancora una volta in regia Tim Burton e protagonista Michael Keaton.

Questa la trama ufficiale:

Beetlejuice è tornato! Dopo un’inaspettata tragedia familiare, tre generazioni della famiglia Deetz tornano a casa a Winter River.

Ancora perseguitata da Beetlejuice, la vita di Lydia viene sconvolta quando la figlia adolescente e ribelle, Astrid, scopre il misterioso modellino della città in soffitta e il portale per l’Aldilà viene accidentalmente aperto.

Con i problemi che stanno nascendo in entrambi i regni, è solo questione di tempo prima che qualcuno pronunci tre volte il nome di Beetlejuice e il demone dispettoso torni nuovamente per scatenare il suo caos.

Nel cast del film ci sono anche le ‘ritornanti’ Winona Ryder (Stranger Things) nel ruolo di Lydia Deetz e Catherine O’Hara (Schitt’s Creek) come Delia Deetz, oltre alle new entry Justin Theroux (The Leftovers), Monica Bellucci (Spectre), Arthur Conti (House of the Dragon), Jenna Ortega (Mercoledì) nei panni della figlia di Lydia, Astrid, e Willem Dafoe (Povere Creature!).

La sceneggiatura è opera di Alfred Gough & Miles Millar (Mercoledì), da una storia di Gough & Millar e Seth Grahame-Smith (LEGO® Batman – Il film).

Delle musiche si è occupato il compositore Danny Elfman (Batman).

In attesa di vederlo nei cinema il 5 settembre, di seguito – sulle note di Banana Boat Song (Day O) – trovate il full trailer doppiato in italiano di Beetlejuice Beetlejuice, che ci dà un più chiaro assaggio delle sue atmosfere e dei suoi personaggi:

Fonte: YouTube