Full trailer per Kinds of Kindness: tre storie bizzarre si incastrano per Yorgos Lanthimos

Titolo originale : Kinds of Kindness , uscita : 30-05-2024. Budget : $15,000,000. Regista : Yorgos Lanthimos.

A qualche giorno dalla presentazione al Festival di Cannes, Searchlight Pictures ha diffuso oggi il full trailer e il poster di Kinds of Kindness, nuovo film ‘segreto’ diretto lo scorso anno da Yorgos Lanthimos (Povere Creature!) che arriverà il 6 giugno nelle sale italiane.

Questa la trama ufficiale:

Kinds of Kindness è una favola in tre atti: un uomo senza scelta che cerca di prendere il controllo della propria vita; un poliziotto preoccupato dal fatto che la moglie scomparsa in mare sia tornata e sembri un’altra persona; e una donna determinata a trovare una persona specifica con una speciale abilità, destinata a diventare un prodigioso leader spirituale.

Il film vede protagonista la fresca vincitrice del secondo Premio Oscar Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie e Hunter Schafer.

La sceneggiatura originale è stata scritta da Yorgos Lanthimos con Efthimis Filippou, alla quinta collaborazione dopo The Lobster, Il sacrificio del cervo sacro, Dogtooth e Alps.

Di seguito – sulle note di Sweet Dreams – trovare il full trailer doppiato in italiano di Kinds of Kindness, che ci dà un ulteriore assaggio delle sue bizzarre atmosfere:

