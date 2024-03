Furiosa: George Miller parla del ballottaggio tra Anya Taylor-Joy e il de-aging digitale

Ciò che è iniziato con Mad Max nel 1979, è continuato con il sorprendente Mad Max: Fury Road del 2015, ambientato nella stessa terra desolata e post-apocalittica e che racconta la storia dell’intrepida Furiosa, interpretata da Charlize Theron.

George Miller sapeva fin dall’inizio di voler raccontare un giorno il passato di questo personaggio, e Charlize Theron sarebbe stata sicuramente d’accordo. Gli anni sono intanto passati, e quando il regista ha cominciato le fasi iniziali di sviluppo del prequel, ha comunque preso in considerazione l’idea di scegliere l’attrice oggi 48enne e ringiovanire digitalmente Furiosa, come altri hanno fatto negli ultimi anni.

Come sappiamo, alla fine George Miller ha scartato l’idea, puntando invece su Anya Taylor-Joy, spiegando in una recente intervista con Empire le sue motivazioni:

Col passare del tempo, ho iniziato a pensare: ‘Oh, forse potremmo ricorrere al de-ageing digitale.’ Poi ho visto registi davvero magistrali come Ang Lee e Martin Scorsese realizzare ‘Gemini Man’ e ‘The Irishman’, e ho visto che questa scelta non è stata molto ben accolta. Guardi quei film e pensi soltanto ‘Guarda come funziona bene la tecnologia!’. Non sarebbe stato convincente.

Per quanto riguarda il motivo per cui George Miller ha scelto Anya Taylor-Joy per interpretare il ruolo di Furiosa nel prequel, il regista ha spiegato che in realtà ha avuto soprattutto a che fare con l’intercessione di Edgar Wright:

Mi disse: ‘Se stai valutando di prenderla, qualunque sia il tuo progetto, FALLO!’

Di seguito trovate il trailer di Furiosa:

