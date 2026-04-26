Nuovo trailer per Masters of the Universe: Adam abbraccia il suo destino come He-Man

A qualche settimana dal primo assaggioo, Amazon MGM Studios, Sony Pictures e Mattel han diffuso oggi il nuovo trailer di Masters of the Universe, l’atteso adattamento cinematografico live-action dell’iconico franchise anni Ottanta. Le immagini chiariscono subito l’intenzione del progetto: riportare He-Man sul grande schermo con un immaginario fantasy colorato, muscolare e dichiaratamente sopra le righe.

Il film è diretto da Travis Knight, che affronta l’universo di Eternia con un’estetica brillante e stilizzata, fortemente ispirata allo spirito della serie animata originale, ma aggiornata per il pubblico contemporaneo. Il trailer punta tutto su costumi vistosi, scenari monumentali e un tono epico che non nasconde le proprie radici giocattolose, anzi le rivendica.

Nel cast spicca Nicholas Galitzine nel ruolo del Principe Adam, affiancato da Camila Mendes nei panni di Teela. Accanto a loro troviamo Idris Elba nel ruolo di Duncan, noto ai fan come Man-At-Arms, Jared Leto come Skeletor, oltre a Alison Brie, James Purefoy, Morena Baccarin, Jóhannes Haukur Jóhannesson e Charlotte Riley. Kristen Wiig presta invece la voce al personaggio di Roboto.

La trama ufficiale chiarisce l’impianto epico del racconto:

Dopo essere stati separati per quindici anni, la Spada del Potere conduce il Principe Adam di nuovo su Eternia, dove scopre che il suo mondo è stato devastato dal dominio diabolico di Skeletor. Per salvare la sua famiglia e il pianeta, Adam deve riunire i suoi alleati più fidati e accettare il proprio destino, trasformandosi in He-Man, l’uomo più potente dell’universo.

Questa volta emerge con maggiore forza il conflitto centrale del film, insieme a uno sguardo più approfondito sugli eroi e sui villain pronti a entrare in scena.

Visivamente, il film sembra voler costruire un mondo che appare uscito direttamente da una scatola di giocattoli: colori saturi, armature esagerate e ambienti che puntano più sul senso di meraviglia che sul realismo. Eternia è rappresentata come un luogo alieno, spettacolare e volutamente sopra le righe, in linea con la natura mitologica della saga. Anche Skeletor viene mostrato come una minaccia imponente e caricaturale al punto giusto, fedele all’iconografia originale ma reinterpretata in chiave cinematografica.

La sceneggiatura porta la firma di Chris Butler, Aaron Nee, Adam Nee e Dave Callaham, un team che punta a rendere accessibile la storia sia ai fan storici sia a un pubblico nuovo, meno legato alla nostalgia.

Il trailer doppiato in italiano di Masters of the Universe, che sarà nei nostri cinema il 4 giugno:

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