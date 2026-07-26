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Titolo originale: Matchbox: The Movie , uscita: 08-10-2026. Regista: Sam Hargrave.

Matchbox, il primo trailer trasforma le celebri macchinine in un folle action comedy con John Cena

26/07/2026 trailer news di Stella Delmattino

Presentato al Comic-Con di San Diego, il film diretto da Sam Hargrave segue un gruppo di amici coinvolti in una missione globale tra inseguimenti, esplosioni e veicoli di ogni tipo

matchbox il film apple tv 2026

Dopo Barbie, anche le iconiche macchinine Matchbox diventano un film. Apple TV+ ha presentato al Comic-Con di San Diego il primo trailer ufficiale di Matchbox, action comedy diretta da Sam Hargrave, regista dei due Extraction, con protagonista John Cena e un cast ricco di volti noti.

Il film abbandona qualsiasi idea di semplice nostalgia per trasformare il celebre marchio di automobiline in un’avventura internazionale fatta di inseguimenti, esplosioni, missioni sotto copertura e spettacolari stunt con auto, moto, elicotteri e qualsiasi altro mezzo capace di sfrecciare a tutta velocità.

Di cosa parla Matchbox

John Cena interpreta Sean, un agente della CIA sotto copertura che torna nella propria città natale dopo l’ennesima missione.

Quella che dovrebbe essere una semplice rimpatriata con gli amici d’infanzia prende però una piega completamente inattesa quando il gruppo si ritrova coinvolto in una pericolosa cospirazione internazionale.

Secondo la sinossi ufficiale, Sean sarà costretto a chiedere l’aiuto dei suoi vecchi amici per salvare il mondo, trascinandoli in una missione che li porterà in giro per il pianeta.

Nel trailer il gruppo viene rapito, incastrato per il furto di una testata nucleare e costretto a fuggire dalle autorità mentre cerca di dimostrare la propria innocenza.

John Cena guida un cast corale

Accanto a John Cena troviamo Jessica Biel, Teyonah Parris, Sam Richardson e Arturo Castro, protagonisti di una squadra improvvisata che dovrà affrontare una missione ben più grande di loro.

Nel cast figurano anche Corey Stoll, Golshifteh Farahani e Danai Gurira.

Il trailer punta molto sull’alchimia tra i protagonisti, alternando momenti d’azione a gag comiche, senza rinunciare allo spettacolo tipico del cinema di Sam Hargrave.

Le macchinine diventano un blockbuster d’azione

Più che raccontare una storia direttamente ispirata ai celebri modellini Mattel, Matchbox utilizza il marchio come punto di partenza per costruire un action movie ad alto tasso di adrenalina.

Le sequenze mostrate nel trailer ricordano il tipo di avventure che molti bambini immaginavano giocando con le automobiline: inseguimenti impossibili, salti spettacolari, esplosioni e veicoli di ogni genere coinvolti in un susseguirsi di scene sempre più esagerate.

L’impronta di Hargrave emerge soprattutto nelle scene d’azione, girate con numerosi stunt pratici e ambientazioni reali, elemento ormai sempre più raro nei blockbuster contemporanei.

Quando esce Matchbox

Presentato durante il panel Apple TV+ al Comic-Con di San Diego, Matchbox arriverà sulla piattaforma il 9 ottobre .

Con questo progetto Apple continua a investire in produzioni ad alto budget e amplia ulteriormente la lunga lista di giocattoli trasformati in franchise cinematografici, affidando a John Cena e Sam Hargrave il compito di dare vita a uno dei marchi più celebri della storia delle automobiline.

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube

Tags:John Cena
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