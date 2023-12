Teaser per IF – Gli Amici Immaginari: Ryan Reynolds in un mondo di personaggi molto visibili

Titolo originale : IF , uscita : 15-05-2024. Regista : John Krasinski.

Sono stati diffusi il primo teaser trailer e il poster di IF – Gli Amici Immaginari, commedia fantasy diretta e interpretata da John Krasinski (A quiet place) che vede tra i protagonisti anche Ryan Reynolds, Steve Carell e Matt Damon.

Questa la scarna trama ufficiale:

Una ragazzina scopre la capacità di vedere gli amici immaginari della gente che ora sono stati abbandonati dai bambini che un tempo hanno aiutato.

Nel folto cast del film ci sono anche Jon Stewart, Emily Blunt, Maya Rudolph, Sam Rockwell, Sebastian Maniscalco, Christopher Meloni, Richard Jenkins, Awkwafina, Vince Vaughn, Phoebe Waller-Bridge, Cailey Fleming, Louis Gossett Jr., Fiona Shaw, Alan S. Kim e Bobby Moynihan.

Ryan Reynolds ha descritto IF – Gli Amici Immaginari come “un film Pixar in live-action“.

In attesa della versione estesa, di seguito trovate intanto il teaser trailer doppiato in italiano di IF – Gli Amici Immaginari, che arriverà nei cinema americani il 17 maggio 2024, che ci dà un assaggio di quello che vedremo:

Fonte: YouTube