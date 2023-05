Teaser per Poor Things: Dafoe novello Dott. Frankenstein per Lanthimos

La Searchlight ha appena diffuso il primo teaser trailer di Poor Things, atteso ritorno sulle scene del regista greco Yorgos Lanthimos (La favorita) basato sul romanzo del 1992 scritto da Alasdair Gray.

Tra i protagonisti ci sono Emma Stone e Willem Dafoe.

Questa la trama ufficiale:

Racconta l’incredibile storia e l’evoluzione fantastica di Bella Baxter (Stone), una giovane donna riportata in vita dal brillante e poco ortodosso scienziato Dott. Godwin Baxter (Dafoe).

Sotto la protezione di Baxter, Bella è desiderosa di imparare. Affamata di esperienze, Bella fugge con Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), un avvocato elegante e dissoluto, in una vorticosa avventura attraverso i continenti.

Libera dai pregiudizi del suo tempo, Bella si convince così tanto dei suoi propositi da iniziare a lottare per l’uguaglianza e la liberazione.

Nel cast del film – che è stato classificato Rated R per ‘Strong and pervasive sexual content, graphic nudity, disturbing material, gore, and language’ – ci sono anche Ramy Youssef, Jerrod Carmichael e Christopher Abbot e Mark Ruffalo.

In attesa della controparte italiana, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di Poor Things, che uscirà nelle sale americane l’8 settembre, che ricorda nelle dinamiche La Moglie di Frankenstein:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube