Trailer italiano per Beau ha paura: Ari Aster incasina la mente di Joaquin Phoenix

A qualche settimana dalla controparte americana, I Wonder Pictures ha diffuso oggi il poster e il trailer di Beau ha paura (Beau Is Afraid, precedentemente noto come Disappointment Blvd.) commedia da incubo che è stata scritta e diretta da Ari Aster (Hereditary, Midsommar).

Questa la scarna trama ufficiale:

Si tratta della emozionante odissea di un uomo che attraversa varie stagioni della sua esistenza, tra sfide quotidiane e scenari imprevedibili, in una sorprendente epopea umana

Tra i protagonisti del film – che è stato descritto come “un ritratto intimo e pluridecennale di uno degli imprenditori di maggior successo di tutti i tempi” – ci sono Joaquin Phoenix, Parker Posey (“Lost in Space”), Stephen McKinley Henderson (Dune), Denis Ménochet (The French Dispatch) e Hayley Squires (In the Earth).

Ad arrotondare il cast troviamo Michael Gandolfini (The Many Saints of Newark), Zoe Lister-Jones (The Craft: Legacy), Nathan Lane (“Penny Dreadful: City of Angels”), Patti LuPone (“Hollywood”), Amy Ryan (Only Murders in the Building) e Kylie Rogers (“Yellowstone”).

Di seguito – sulle note di Goodbye stranger dei Supertramp – trovate il trailer doppiato in italiano di Beau ha paura, che finirà nei cinema americani il 23 aprile, che ci dà un ulteriore assaggio delle sue atmosfere:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube