Trailer italiano per Il ragazzo e l’airone, ultima fatica di Hayao Miyazaki

A un mese dall’uscita nei nostri cinema, Lucky Red ha diffuso il trailer doppiato in italiano e il poster di Il ragazzo e l’airone (E voi, come vivrete? / The Boy and the Heron), ultima fatica del maestro dell’animazione Hayao Miyazaki per lo Studio Ghibli (la nostra recensione in anteprima).

Questa la trama ufficiale:

Jun’ichi Honda è un minuto ragazzino di quindici anni che frequenta la seconda media; pur essendo orfano di padre, vive in una famiglia amorevole e può godere dell’importante presenza del fratello della madre, che funge per lui da mentore. Attraverso le esperienze che il giovane vive nella quotidianità a scuola con i tre amici Mizutani, Kitami e Urakawa, pian piano i quattro ragazzi comprendono come si esplica nella realtà il valore dell’amicizia, la sincera curiosità destata dalla frequentazione reciproca, le differenze sociali, la difficoltà di tener fede a valori come quelli del coraggio o di affrontare la piaga del bullismo, sperimentandola sulla propria pelle. Curiosamente, il film condivide il titolo con un romanzo del 1937 di Genzaburō Yoshino, ma non ne è un adattamento. La direzione del doppiaggio è stata affidata ad Alessandro Rossi. La voce del protagonista Mahito è di Giulio Bartolomei (Mike in Stranger Things, Richie in It, Flash in Gli incredibili 2), quella dell’airone è di Stefano Dori (Spider Punk in Spider-Man. Across the Spider-Verse, Fortnite Battaglia Reale), Federica De Bortoli (voce, tra le altre, di Rachel McAdams, Natalie Portman, Isla Fisher, Noomi Rapace, Anne Hathaway e Kristen Stewart) è Natsuko/Hisako, Chiara Gioncardi (Heroes, Il Trono di Spade) è Kiriko, Lucrezia Marricchi (Sex Education, The Idol) è Himi, mentre Gianfranco Miranda (Ryan Gosling, Adam Driver e Clark Kent in Superman nei film DC Extended Universe) è Soichi. Le musiche di Il ragazzo e l’airone sono state affidate al fidatissimo Joe Hisaishi. Di seguito trovate il trailer di Il ragazzo e l’airone, che arriverà nei cinema l’1 gennaio 2024:

