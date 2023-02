Trailer per Children of The Corn (2023): i figli del grano reclamano il sangue degli adulti

Titolo originale : Children of the Corn: Runaway , uscita : 13-03-2018. Regista : John Gulager.

RLJE ha da poco diffuso online il poster e il trailer di Children of the Corn, undicesimo capitolo della longeva e altalenante saga horror ispirata al racconto I figli del grano di Stephen King (in Italia conosciuta come Grano rosso sangue).

Il film – in cerca di distribuzione dal 2020 – è stato diretto da Kurt Wimmer (Equilibrium), che era fermo dal 2006, e, a quanto sappiamo, pare avrà poco a che fare con la fonte originale.

Questa la trama ufficiale:

Posseduta da uno spirito in un campo di grano morente, una dodicenne del Nebraska recluta gli altri bambini della sua cittadina per scatenare una sanguinosa furia e uccidere tutti gli adulti e chiunque si opponga a lei.

L’unica speranza di sopravvivenza per quel luogo è rappresentata da un brillante liceale che non accetta il diabolico piano.

Il cast di Children of the Corn – che è stato classificato Rated R per ‘violence and bloody image’ – comprende Elena Kampouris (Before I Fall), Kate Moyer (“When Hope Calls”), Callan Mulvey (Avengers: Endgame) e Bruce Spence (The Road Warrior).

Kurt Wimmer,Children of the Corn è il suo primo film dal 2006, anche se recentemente ha scritto film come Law Abiding Citizen, Salt, Total Recall e Point Break, oltre all’horror del 2020 Spell.

Di seguito trovate il trailer internazionale di Children of The Corn, che finirà nei cinema americani il 3 marzo e poi On Demand e Digital HD il 21 marzo:

