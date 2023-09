Trailer per Dark Harvest: David Slade evoca dai campi del 1963 lo spaventapasseri assassino

Sono da poco arrivati online il poster e il trailer di Dark Harvest, horror thriller che è stato diretto da David Slade (Hard Candy, 30 giorni di buio) che racconta la leggenda di Halloween di Sawtooth Jack adattando l’omonimo romanzo di Norman Partridge del 2006.

Questa la trama ufficiale:

In una città maledetta, il raccolto annuale diventa il brutale campo di battaglia per la sopravvivenza. Nell’Halloween del 1963, Sawtooth Jack, una terrificante leggenda, emerge dai campi di grano e minaccia i bambini della città.

Gruppi di ragazzi si uniscono allora per sconfiggere lo spaventapasseri assassino prima della mezzanotte. Richie, un emarginato ribelle, si unisce alla bagarre, motivato dalla precedente vittoria del fratello.

Mentre la caccia procede, Richie fa una scoperta scioccante e si trova ad affrontare una scelta cruciale per spezzare l’inesorabile ciclo.

Tra i protagonisti del film ci sono Elizabeth Reaser (Hill House), Jeremy Davies (Hannibal), Luke Kirby (No Man of God), Casey Likes (The Birch) e Emyri Crutchfield (Tell Me Your Secrets).

La descrizione del libro offre alcune informazioni aggiuntive: “Il libro è ambientato durante l’Halloween del 1963 in una piccola città del Midwest, dove i ragazzi adolescenti si confrontano con il ragazzo di ottobre che brandisce un coltello da macellaio, alias Ol’ Hacksaw Face, alias Sawtooth Jack”.

In attesa di capire quando arriverà in Italia, di seguito trovate il trailer internazionale di Dark Harvest, che arriverà nei cinema americani e in VOD il 13 ottobre:

