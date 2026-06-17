Alien: Romulus 2 fermo per colpa di Ridley Scott? I rumor riaccendono il caso Alien 5

L’universo di Alien potrebbe trovarsi davanti a un nuovo scontro creativo. Secondo un’indiscrezione rilanciata il 16 giugno 2026 dal giornalista Jeff Sneider attraverso The InSneider e riportata da World of Reel, la ricerca di un regista per il sequel di Alien: Romulus starebbe incontrando ostacoli inattesi.

Il motivo? Ridley Scott avrebbe il desiderio di tornare personalmente dietro la macchina da presa per dirigere un nuovo capitolo del franchise.

Si tratta, al momento, di informazioni non confermate ufficialmente da 20th Century Studios. Tuttavia, i rumor stanno facendo discutere perché si inseriscono in un contesto già complesso e ricordano una vicenda che molti fan della saga non hanno mai dimenticato: la cancellazione di Alien 5 di Neill Blomkamp.

Quando Alien: Romulus arrivò nelle sale nell’agosto 2024, rappresentò una vera rinascita per il franchise. Diretto da Fede Álvarez e prodotto dallo stesso Ridley Scott, il film riportò la serie alle sue radici horror, conquistando critica e pubblico.

Con oltre 350 milioni di dollari incassati nel mondo a fronte di un budget di circa 80 milioni, il successo spinse rapidamente lo studio a mettere in sviluppo un sequel.

Nell’ottobre 2024 il presidente di 20th Century Studios, Steve Asbell, confermò pubblicamente che un seguito era già in lavorazione. Nei mesi successivi Álvarez rivelò di essere impegnato sulla sceneggiatura e, nel giugno 2025, parlò apertamente di una pre-produzione già avviata e di riprese previste entro la fine dell’anno.

Poi qualcosa cambiò.

Nel settembre 2025 il regista annunciò che non avrebbe diretto il film, pur restando coinvolto come sceneggiatore e produttore insieme a Scott. La sceneggiatura risultava completata, ma il progetto si ritrovò improvvisamente senza un regista.

Ufficialmente, Álvarez spiegò la scelta come una decisione personale e coerente con la tradizione della saga, che ha spesso cambiato autore da un capitolo all’altro. Dietro le quinte, però, potrebbero esserci state dinamiche più complesse.

Secondo quanto riportato da Sneider, il punto di frizione sarebbe stato David, l’androide interpretato da Michael Fassbender in Prometheus e Alien: Covenant.

L’indiscrezione sostiene che Álvarez volesse riportare il personaggio all’interno del sequel di Romulus, mentre Scott avrebbe preferito conservarlo per un eventuale proseguimento della storyline avviata con i suoi prequel.

Da anni il regista parla infatti della possibilità di tornare sull’universo narrativo lasciato in sospeso dopo Alien: Covenant, film che non ha mai ricevuto un vero seguito nonostante i numerosi interrogativi lasciati aperti.

Sempre secondo i rumor, dopo l’uscita di Álvarez, lo studio avrebbe valutato anche altri nomi per la regia. Tra questi sarebbe emerso quello di Sébastien Vanicek, già associato al franchise di Evil Dead, ma i colloqui non avrebbero portato a una decisione definitiva.

Nelle ultime settimane è stato accostato al progetto anche Michael Sarnoski, regista di Pig e A Quiet Place: Day One, ma nessuna scelta sarebbe stata ufficializzata.

Per molti appassionati, questa situazione richiama inevitabilmente quanto accadde oltre dieci anni fa con il progetto di Neill Blomkamp.

Nel 2015 il regista di District 9 stava sviluppando un ambizioso Alien 5 che avrebbe riportato sullo schermo Ellen Ripley, Hicks e Newt, ignorando gli eventi di Alien 3 e proponendo una linea narrativa alternativa.

L’idea aveva generato enorme entusiasmo tra i fan e godeva anche del sostegno di Sigourney Weaver.

Alla fine, però, il film non venne mai realizzato.

In quegli stessi anni Ridley Scott era impegnato nello sviluppo della propria visione della saga attraverso Prometheus e Alien: Covenant. Col passare del tempo il progetto di Blomkamp venne progressivamente accantonato fino alla cancellazione definitiva.

Molti fan hanno sempre collegato quella decisione alla volontà dello studio di concentrarsi sui prequel di Scott, anche se non è mai stato confermato ufficialmente che il regista abbia avuto un ruolo diretto nel bloccare il progetto.

Proprio per questo motivo i rumor su Romulus 2 stanno attirando così tanta attenzione. Per una parte del pubblico, la situazione ricorda da vicino un copione già visto.

La situazione resta estremamente fluida.

Da una parte c’è la volontà di proseguire la storia di Rain Carradine e Andy, interpretati rispettivamente da Cailee Spaeny e David Jonsson, protagonisti che hanno contribuito in modo decisivo al successo di Alien: Romulus.

Dall’altra c’è la possibilità che Ridley Scott voglia ancora chiudere personalmente il percorso narrativo iniziato con Prometheus, una storyline che molti fan considerano incompleta.

Se le indiscrezioni dovessero rivelarsi fondate, il futuro della saga potrebbe dipendere ancora una volta da una domanda che accompagna Alien da oltre un decennio: è più importante preservare la visione del suo creatore o lasciare spazio a nuove interpretazioni?

Per ora una sola cosa appare certa: il sequel di Alien: Romulus esiste, la sceneggiatura sarebbe già pronta e il progetto continua a muoversi dietro le quinte. Ma il suo destino sembra ancora lontano dall’essere definito.

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