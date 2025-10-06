Fast X – Parte 2 è in stallo: o si tagliano i costi o la saga chiude bottega

La saga di Fast & Furious è da quasi 25 anni uno dei colossi più redditizi di Hollywood, con oltre 7,4 miliardi di dollari incassati in undici film pieni di adrenalina. Tuttavia, il futuro del franchise potrebbe essere in serio pericolo.

Secondo un’inchiesta del Wall Street Journal, la produzione di Fast X – Parte 2 è in stallo: non esiste ancora una sceneggiatura approvata, né una data di uscita ufficiale, e persino il cast non è stato confermato. Ancora più allarmante, gli executive di Universal Pictures non sono sicuri di voler realizzare il film se non riusciranno a produrlo a costi molto più bassi rispetto al precedente capitolo, che ha generato un guadagno minimo nonostante i 714,5 milioni di dollari incassati nel mondo.

Il problema è il budget: Fast X sarebbe costato circa 340 milioni di dollari, mentre Universal vorrebbe ridurre la spesa del sequel a 200 milioni. Al momento, però, le stime per Fast X – Parte 2 si aggirano ancora intorno ai 250 milioni. Per questo lo studio sta valutando riprese in meno location internazionali e ruoli ridotti per parte del cast, una scelta difficile per una saga nota proprio per le ambientazioni globali e il numero elevato di protagonisti.

Per Vin Diesel, che continua a guidare la direzione creativa del franchise, si tratta di una sfida complicata. L’attore ha parlato di idee ambiziose per il gran finale, tra cui la controversa possibilità di riportare in vita digitalmente Paul Walker nei panni di Brian O’Connor. Tuttavia, non è certo che questi progetti possano vedere la luce.

Dal punto di vista economico, la strategia di contenimento dei costi è comprensibile. I tempi dei blockbuster da un miliardo di dollari garantiti sembrano finiti. Prima della pandemia, la saga poteva facilmente superare quella soglia; oggi, persino i grandi film di supereroi faticano a farlo. Basti pensare che Superman, il cinecomic più redditizio dell’anno, ha raggiunto solo 615 milioni di dollari, e diversi titoli Marvel non hanno nemmeno coperto le spese.

Le major stanno quindi ridimensionando le ambizioni: Marvel sta puntando su budget più contenuti e volti meno noti, e Fast & Furious potrebbe essere costretta a fare lo stesso per sopravvivere.

Se la produzione non riuscirà a limitare gli sprechi, Fast X – Parte 2, e forse l’intera saga, rischia di fermarsi definitivamente.

