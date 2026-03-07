Ghostbusters: Netflix sviluppa un film animato e una serie ambientata negli anni ’90

Sezione:

07/03/2026 news di Stella Delmattino

Il franchise non si ferma

Il franchise di Ghostbusters si prepara a espandersi ancora. Sony e Netflix stanno sviluppando due nuovi progetti animati ambientati nell’universo degli Acchiappafantasmi: un film e una serie televisiva.

Le informazioni arrivano dall’insider Jeff Sneider, che ha rivelato nuovi dettagli durante un’apparizione nel podcast The Hot Mic di John Rocha.

Sneider ha spiegato:

Ci sono due progetti di Ghostbusters in lavorazione in questo momento: un film animato e una serie animata. Entrambi per Netflix.”

Secondo quanto riportato, Sony supervisionerà la produzione dei due progetti destinati alla piattaforma streaming.

Il film animato, secondo Sneider, avrebbe il titolo provvisorio Ecto e proporrebbe una prospettiva decisamente insolita per la saga.

L’insider ha rivelato:

“Mi è stato detto che il film si intitola Ecto ed è raccontato dal punto di vista dei fantasmi.”

Se confermata, l’idea cambierebbe completamente il punto di vista della storia. Invece di seguire i Ghostbusters mentre catturano gli spiriti a New York, il film potrebbe esplorare il mondo paranormale dal lato dei fantasmi stessi.

Oltre al film, è in sviluppo anche una serie animata per Netflix ambientata negli anni Novanta.

Sneider ha spiegato:

La serie TV dovrebbe essere ambientata negli anni ’90, durante la prima campagna elettorale di Walter Peck come sindaco. Entrambi i progetti sono animati.”

Walter Peck è il celebre burocrate che si scontrava con i Ghostbusters nel film originale del 1984. Ambientare la serie negli anni ’90 potrebbe quindi collegare la storia a uno dei personaggi più memorabili della saga.

Secondo Sneider, il tono della serie potrebbe essere simile a quello della futura serie animata Stranger Things: Tales From ’85, suggerendo un progetto pensato anche per un pubblico più giovane, senza dimenticare i fan storici del franchise.

Per quanto riguarda il film animato, lo sceneggiatore Sam Jarvis (Dollface) sarebbe stato scelto per scrivere la sceneggiatura. Il progetto risulterebbe in sviluppo già dal 2022.

Queste nuove produzioni si inseriscono nei piani di espansione del franchise dopo l’uscita di Ghostbusters – Minaccia glaciale.

Il regista Gil Kenan ha infatti confermato che Sony sta lavorando a nuovi progetti legati alla saga.

Kenan ha dichiarato:

“La risposta è sì… stiamo sicuramente continuando a discutere di nuove grandi storie di Ghostbusters per il grande schermo. Restate sintonizzati, perché ci sarà altro.”

E ha aggiunto anche un aggiornamento sulla serie animata:

“Siamo in una fase di sviluppo molto attiva della serie animata che stiamo producendo con Netflix.”

Se queste informazioni verranno confermate ufficialmente, l’universo degli Acchiappafantasmi potrebbe presto espandersi con due nuovi progetti molto diversi tra loro: un film animato raccontato dal punto di vista dei fantasmi e una serie ambientata negli anni ’90 che approfondirà la mitologia del franchise.

