Le Schegge: Ryan Murphy sviluppa l’adattamento del romanzo di Bret Easton Ellis

Il creatore di American Horror Story, Ryan Murphy, è nelle fasi iniziali di sviluppo di The Shards, adattamento seriale del romanzo Le Schegge del 2023 firmato dall’autore di American Psycho, Bret Easton Ellis, per FX, come riportato da Deadline.

Il progetto vede coinvolto come regista Max Winkler, collaboratore abituale di Murphy (già al lavoro su AHS e Grotesquerie), mentre è prevista come protagonista Kaia Gerber (già apparsa in AHS e in Bottoms).

La trama ufficiale:

In una Los Angeles sensuale e violenta, fatta di feste in piscina e musica new wave, vodka e cocaina, Bret Easton Ellis racconta la sua storia piú personale, emozionante e oscura. Nel 1981 Bret ha diciassette anni e frequenta l’ultimo anno alla elitaria Buckley, la scuola della gioventú dorata di Los Angeles. Un mondo falso e perfetto ma tutto sommato piacevole, almeno finché in autunno arriva in classe Robert Mallory, un ragazzo tanto affascinante quanto disturbato e perverso, nei confronti del quale Bret sviluppa una vera e propria ossessione. Ma cosa nasconde Robert, e qual è il suo legame con il pericoloso serial killer che sta imperversando in città, e che sembra deciso a colpire anche il gruppo di amici di Bret?

La serie sarà prodotta da 20th Television in collaborazione con Ryan Murphy Television. Oltre a Murphy, Ellis e Winkler, figurano tra i produttori esecutivi anche Nick Hall, Kathleen McCaffrey e Brian Young. Ellis era già stato coinvolto come sceneggiatore in una precedente versione di The Shards che non riuscì ad andare avanti con HBO, ma non ci sono ancora informazioni su chi stia scrivendo l’adattamento per FX.

© Riproduzione riservata