I Griffin: Stewie avrà uno spin-off, Fox e Hulu confermano 2 stagioni

Fox e Hulu puntano ancora sull’universo di I Griffin / Family Guy. È ufficiale – come riportato da Deadline – l’ordine di due stagioni per Stewie, nuova serie animata spin-off creata da Seth MacFarlane e prodotta da 20th Television Animation, che sarà incentrata sul geniale e malefico bambino della famiglia Griffin. Il debutto è previsto tra il 2027 e il 2028 su Fox, con disponibilità il giorno dopo su Hulu e distribuzione internazionale su Disney+.

La nuova serie seguirà Stewie durante la scuola materna, esplorando al tempo stesso viaggi nello spazio e nel tempo. Il progetto si inserisce nella solida lineup animata di Fox, accanto a titoli storici come I Griffin / Family Guy, American Dad!, I Simpson e Bob’s Burgers, tutti rinnovati nel 2025 con un maxi accordo pluriennale.

Secondo le informazioni disponibili, Stewie sarà prodotto con una formula diversa rispetto agli altri show: Fox e Hulu condivideranno i costi, rendendo il progetto una commissione congiunta tra rete televisiva e piattaforma streaming. Il numero di episodi non è stato ancora ufficializzato, ma dovrebbe essere leggermente inferiore rispetto ai circa 15 per stagione delle altre serie animate dello studio.

Seth MacFarlane tornerà a doppiare Stewie anche nello spin-off, che ha ideato insieme allo storico sceneggiatore e produttore Kirker Butler, qui anche showrunner.

La trama vede Stewie costretto a cambiare scuola dopo essere stato espulso dalla precedente. Il nuovo asilo non è certo d’élite: tra i compagni ci sono bambini sconosciuti e persino una tartaruga di 75 anni con teorie bizzarre su qualsiasi argomento. L’ambiente è deprimente per tutti, finché Stewie decide di usare i suoi dispositivi tecnologici per trasformare ogni giornata scolastica in un’avventura surreale tra spazio e tempo.

Pur creando un mondo autonomo con nuovi personaggi, la serie manterrà collegamenti con Family Guy. Stewie continuerà a essere il bambino brillante e sarcastico con accento britannico, accompagnato dal suo inseparabile orsacchiotto Rupert. Non mancheranno riferimenti alla macchina del tempo già vista nella serie originale, utilizzata in passato anche per salvare Brian, il cane di famiglia, che dovrebbe comparire nello spin-off.

Nel corso dei 24 anni di I Griffin / Family Guy, il personaggio di Stewie si è evoluto notevolmente: da ossessionato dall’idea di uccidere la madre Lois e conquistare il mondo, è diventato più complesso, concentrandosi sul rapporto con Brian e su invenzioni sempre più sofisticate, come dispositivi capaci di attraversare il multiverso.

Il progetto è prodotto da Fuzzy Door, con MacFarlane produttore esecutivo insieme a Butler e Kara Vallow.

Nel commentare la notizia, MacFarlane ha mantenuto il suo tipico tono ironico:

«Vorrei ringraziare Fox per questa incredibile opportunità, e non vedo l’ora di iniziare a fingere di collaborare strettamente con loro allo show.»

Anche Kirker Butler ha scherzato sull’annuncio, mescolando serietà e umorismo:

«Sono onorato che Seth, 20th Television Animation e Fox mi abbiano affidato uno dei personaggi animati più iconici della storia della televisione. Conosco Seth da oltre vent’anni, ho lavorato con lui su diversi progetti, e spero che questa sia la volta buona in cui imparerà finalmente il mio nome.»

Si tratta del secondo spin-off di Family Guy dopo The Cleveland Show, andato in onda per quattro stagioni. Nel frattempo, la serie originale continua a essere un fenomeno globale: ha superato i 450 episodi ed è tra i contenuti animati più visti in streaming, con miliardi di minuti visualizzati ogni anno.

Con Stewie, Fox e Hulu puntano a espandere ulteriormente un universo che, a distanza di oltre due decenni, continua a dimostrarsi uno dei più solidi e redditizi dell’animazione televisiva.

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