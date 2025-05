The Rotten Fruit: disponibile la storica serie horror-demenziale di Eli Roth

La serie animata in stop motion The Rotten Fruit, creata dal regista horror Eli Roth, è finalmente disponibile in esclusiva su WeShort, la piattaforma di streaming internazionale dedicata ai cortometraggi. Gli 8 episodi – sei dei quali pubblicati originariamente 25 anni fa e due completamente inediti – celebrano una delle creazioni più eccentriche e grottesche della carriera di Roth, riportata alla luce proprio nel 25° anniversario della sua nascita.

Protagonisti della serie sono i Rotten Fruit, una band composta da frutta (e una carota) tanto famosa quanto depravata, alle prese con concerti devastanti, critici rapiti, dissing con boy band rivali e persino canzoni benefiche finite nel caos. Un concentrato di comicità nera, surrealismo e provocazione firmato da Roth insieme all’amico e collaboratore di lunga data Noah Belson. I due, uniti da un’amicizia nata tra cineprese e battute assurde ai tempi del liceo, hanno dato vita a un mondo demenziale e disturbante che continua a divertire e spiazzare.

La serie era stata inizialmente pubblicata su z.com nei primi anni 2000, ottenendo un piccolo culto prima che la piattaforma chiudesse i battenti. Ora The Rotten Fruit trova nuova vita su WeShort, dove gli episodi sono disponibili gratuitamente per la prima settimana.

“Avevamo un team straordinario e abbiamo messo un amore folle in ogni inquadratura – anche 15 ore per un singolo frame”, racconta Roth, “Questi frutti sboccati mi ronzano in testa da 25 anni. È il momento di farli conoscere a un nuovo pubblico”.

Il progetto segna anche l’inizio di una partnership strategica a lungo termine tra The Horror Section, la media company fondata da Roth, e WeShort. L’accordo prevede nuove opportunità per giovani filmmaker, che potranno proporre cortometraggi con l’obiettivo di trasformarli in lungometraggi, seguendo un percorso simile a quello che portò Roth da The Rotten Fruit a Cabin Fever.

“Sono senza dubbio la rock band di frutta più disgustosa, malata e divertente mai esistita”, afferma Belson. “The Rotten Fruit è ancora oggi esilarante e inquietante come allora. WeShort è la casa perfetta per il nostro delirio”.

Anche Alex Loprieno, fondatore e CEO di WeShort, sottolinea il significato del progetto: “Il mio amore per il cinema è nato con l’horror. Con The Rotten Fruit celebriamo un punto di svolta, aprendo le porte a contenuti audaci e sperimentali che possano avvicinare al cinema anche chi non è mai stato spettatore abituale”.

Oltre alla serie, Roth curerà su WeShort una selezione esclusiva di cortometraggi horror provenienti da tutto il mondo: una raccolta pensata per mettere in luce i nuovi linguaggi del terrore, tra giovani talenti e autori affermati.

Ecco la scaletta degli episodi:

Episodio 1 – Battle of the Bands

I Rotten Fruit sfidano la boy band C-5 con ogni mezzo pur di vincere.

Episodio 2 – Concert Riots

Un fan muore durante un live. Il concerto benefico che segue è un disastro totale.

Episodio 3 – The Critic

Il critico più spietato viene rapito dalla band. Riusciranno a convertirlo?

Episodio 4 – We Are the World

Un progetto benefico rischia di deragliare quando la C-5 torna in scena.

Episodio 5 – Snackster

La lotta alla pirateria musicale prende una piega violenta.

Episodio 6 – David Lunch

Un videoclip con il regista surrealista David Lunch: nonsense allo stato puro.

Episodio 7 – Room Service

Una stanza d’hotel distrutta, una trappola e un’umiliazione pubblica.

Episodio 8 – Cancer Boy

La band registra una canzone per un giovane frutto malato… ma niente va come previsto.

Con The Rotten Fruit, Roth torna alle origini, unendo umorismo demenziale, animazione artigianale e spirito punk in una celebrazione dissacrante della sua carriera.

Un assaggio: