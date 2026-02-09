Under Paris 2: Alexandre Aja dirigerà il sequel dello shark-horror di Netflix

Sezione:

09/02/2026 news di Stella Delmattino

Un progetto inevitabile dopo il successo del primo capitolo

under paris film 2024

Il fenomeno horror francese Under Paris avrà un seguito. Secondo l’Hollywood Reporter, Alexandre Aja è stato scelto per dirigere Under Paris 2, riportando il regista di Alta tensione e Crawl nel territorio dello shark movie.

Il primo capitolo, diretto da Xavier Gens, ha segnato un record per Netflix, diventando il film non in lingua inglese più visto della piattaforma con oltre 102 milioni di visualizzazioni.

Il finale apertamente apocalittico – con squali che infestano i fiumi delle principali città del mondo – ha reso il sequel quasi inevitabile.

Nel cast dovrebbe tornare anche Bérénice Bejo, protagonista del primo film nei panni della scienziata Sophia, alle prese con una minaccia letale nelle acque della Senna durante i Mondiali di triathlon.

Tags:Alexandre AjaNetflix
