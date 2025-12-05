Sezione:

Filtra per:

Contattaci

Lavora con noi

Chi Siamo

Privacy

Note Legali

Web Agency

Home » News » Rock ‘Em Sock ‘Em Robots: Vin Diesel scrive, produce e interpreta il film live-action

Rock ‘Em Sock ‘Em Robots: Vin Diesel scrive, produce e interpreta il film live-action

05/12/2025 news di Stella Delmattino

Un altro brand Mattel fa il salto al cinema

Rock 'Em Sock 'Em Robots

In pieno stile Vin Diesel, la star di Fast & Furious è pronta a scrivere, produrre e interpretare il film ispirato al celebre gioco da tavolo Rock ‘Em Sock ‘Em Robots della Mattel.

Il progetto, sviluppato dalla One Race Films – la casa di produzione di Diesel – era stato annunciato per la prima volta nell’aprile 2021. Il film porterà sul grande schermo i due iconici robot del gioco, il Red Rocker e il Blue Bomber, trasformando il loro scontro meccanico in un’avventura cinematografica d’azione.

Robbie Brenner, presidente di Mattel Studios e produttrice del film, ha dichiarato:

“Vin è un narratore straordinario, con una comprensione unica dell’azione, dell’emozione e della costruzione di mondi. La sua visione per Rock ‘Em Sock ‘Em Robots è audace, umana e profondamente cinematografica: esattamente il tipo di storie che amiamo realizzare in Mattel Studios.”

Diesel ha aggiunto:

“Sono entusiasta di espandere l’universo Mattel portando questo classico della mia infanzia a un pubblico moderno, raccontando una storia che esplora il ruolo della competizione in un mondo dominato dalla forza e dal potere, ma che osa rivelare la compassione al suo centro.”

Dopo il successo mondiale di Barbie, Mattel sta sviluppando numerosi adattamenti cinematografici dei suoi giocattoli più iconici, e Rock ‘Em Sock ‘Em Robots è uno dei titoli più attesi. Il progetto è attualmente in fase di sviluppo, ma altre novità arriveranno presto.

© Riproduzione riservata

Tags:Vin Diesel
netflix compra warner bros
Azione & Avventura

Netflix compra Warner Bros. e HBO Max per 82,7 miliardi di dollari

 di Stella Delmattino

Nasce il più grande polo dell’intrattenimento globale

paramount skydance
Azione & Avventura

Paramount Skydance accusa Warner Bros. Discovery: “Processo di vendita gravemente compromesso”

 di Stella Delmattino

Ci sarebbero conflitti di interesse a favore di Netflix

godzilla anime toho
Azione & Avventura

Godzilla: c’è un nuovo anime in arrivo che reimmagina completamente il Re dei Mostri

 di Stella Delmattino

La Toho imbocca strade mai battute

Rush Hour Missione Parigi (2007)
Azione & Avventura

Rush Hour 4 in sviluppo su richiesta di Donald Trump

 di Stella Delmattino

Jackie Chan e Chris Tucker tornano insieme

Speciale

Dossier | Oltre il Tempo: i molti futuri del 1982 fantascientifico (parte 2)

Si conclude il nostro viaggio in quello che è probabilmente l'anno tra i più significativi e sottovalutati della storia recente del cinema sci-fi, quello in cui arrivarono nelle sale Blade Runner e La Cosa, innescando una reazione a catena la cui eredità è ancora oggi pesantissima

 Leggi di più
Speciale

Dossier | Chi sorveglia i vigilantes? La vendetta dell’uomo comune al cinema (parte 2)

Prosegue e si conclude l'analisi sul sottogenere, che può contare su esponenti di spicco del calibro di Taxi Driver e che ha trovato in qualche modo un omologo nel poliziottesco dei commissari 'di ferro' nostrano

 Leggi di più
Speciale

Dossier | Chi sorveglia i vigilantes? La vendetta dell’uomo comune al cinema (parte 1)

Da Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo! a Il giustiziere della notte, ripercorriamo la nascita, le caratteristiche e le motivazioni di uno dei sottogeneri più controversi e chiacchierati

 Leggi di più
Speciale

Dossier | Oltre il Tempo: i molti futuri del 1982 fantascientifico (parte 1)

Ripercorriamo un anno fondamentale nella storia della sci-fi su celluloide, con l'uscita di La Cosa di John Carpenter e Blade Runner di Ridley Scott (e non solo), cercando di capire i motivi del loro flop all'epoca e il fondamentale lascito per il cinema a venire

 Leggi di più
Speciale

60 cose da sapere su Black Panther di Ryan Coogler

Tutto ciò che dovete conoscere sul nuovo film della Marvel che ci porta nel misterioso regno di Wakanda insieme al protagonista Chadwick Boseman

 Leggi di più