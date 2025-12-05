Rock ‘Em Sock ‘Em Robots: Vin Diesel scrive, produce e interpreta il film live-action

In pieno stile Vin Diesel, la star di Fast & Furious è pronta a scrivere, produrre e interpretare il film ispirato al celebre gioco da tavolo Rock ‘Em Sock ‘Em Robots della Mattel.

Il progetto, sviluppato dalla One Race Films – la casa di produzione di Diesel – era stato annunciato per la prima volta nell’aprile 2021. Il film porterà sul grande schermo i due iconici robot del gioco, il Red Rocker e il Blue Bomber, trasformando il loro scontro meccanico in un’avventura cinematografica d’azione.

Robbie Brenner, presidente di Mattel Studios e produttrice del film, ha dichiarato:

“Vin è un narratore straordinario, con una comprensione unica dell’azione, dell’emozione e della costruzione di mondi. La sua visione per Rock ‘Em Sock ‘Em Robots è audace, umana e profondamente cinematografica: esattamente il tipo di storie che amiamo realizzare in Mattel Studios.”

Diesel ha aggiunto:

“Sono entusiasta di espandere l’universo Mattel portando questo classico della mia infanzia a un pubblico moderno, raccontando una storia che esplora il ruolo della competizione in un mondo dominato dalla forza e dal potere, ma che osa rivelare la compassione al suo centro.”

Dopo il successo mondiale di Barbie, Mattel sta sviluppando numerosi adattamenti cinematografici dei suoi giocattoli più iconici, e Rock ‘Em Sock ‘Em Robots è uno dei titoli più attesi. Il progetto è attualmente in fase di sviluppo, ma altre novità arriveranno presto.

