Buffy: Sarah Michelle Gellar racconta perché ha detto sì alla serie sequel dopo anni

Sarah Michelle Gellar ha confermato ufficialmente il suo ritorno nei panni di Buffy Summers, dopo anni di proposte di remake e reboot che non l’avevano mai convinta del tutto.

L’annuncio è arrivato durante un’intervista a The Morning Mash Up su SiriusXM Hits 1, dove l’attrice era ospite insieme ad Alyson Hannigan, storica interprete di Willow nella serie originale. Il progetto che ha finalmente fatto breccia nel cuore di Gellar è un sequel vero e proprio della serie cult, affidato alla regia di Chloé Zhao (Eternals) e alle showrunner Lilla e Nora Zuckerman (Poker Face), che hanno scelto di proseguire la storia di Buffy invece di ripartire da zero.

«Tutti volevano solo rifare la stessa storia. Ma loro avevano una continuazione, un’idea su dove portarla adesso», ha spiegato Gellar, sottolineando come il tempo passato abbia cambiato le prospettive: «Ora che Alyson e io abbiamo delle figlie adolescenti, capiamo cosa serve oggi. È un cerchio che si chiude».

La Hannigan ha concordato: «Un tempo interpretavamo delle teenager, ora le abbiamo in casa».

Il nuovo capitolo di Buffy l’ammazzavampiri è attualmente in fase di pre-produzione per Hulu. Gellar tornerà come Buffy, ma non sarà più l’unica protagonista: accanto a lei ci sarà una nuova Cacciatrice, interpretata da Ryan Kiera Armstrong (Skeleton Crew). Al momento non sono stati svelati dettagli sulla natura del legame tra la Buffy adulta e il nuovo personaggio, ma è chiaro che la serie introdurrà una nuova generazione di eroine.

Gellar e Hannigan hanno anche riflettuto sul perché Buffy abbia resistito al tempo, continuando a parlare alle nuove generazioni.

«A volte rivedi uno show che amavi e pensi: “Okay”, ma non ha più lo stesso impatto», ha detto Gellar. «Invece Buffy riesce ancora a colpire chi la guarda per la prima volta. Le persone si rivedono nei personaggi, rivedono i loro amici, trovano la loro famiglia scelta».

La Hannigan ha ricordato il forte legame che univa il cast originale, definendoli una vera e propria famiglia. La Gellar ha concluso sottolineando che, in un panorama mediatico e politico sempre più diviso, la nuova serie potrebbe offrire conforto e connessione: «Penso che oggi, più che mai, mentre ci allontaniamo sempre di più gli uni dagli altri, ci serva quella famiglia scelta. Spero di riuscire a crearne una nuova».

© Riproduzione riservata