Full trailer – e data di uscita – per Ahsoka (serie Disney+): finché ci sono Jedi c’è speranza nella galassia

A qualche mese dal teaser, presentato alla STAR WARS Celebration di Londra , Disney+ e Lucasfilm hanno ora diffuso il poster e il full trailer di Ahsoka, nuova serie TV in 8 episodi destinata a Disney+ che vede – naturalmente – protagonista Rosario Dawson, già interprete del personaggio del titolo nel recente passato.

Questa la scarna trama ufficiale:

Ambientata dopo la caduta dell’Impero, seguiamo l’ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano mentre indaga su una minaccia nascente in una galassia ormai vulnerabile.

Nel cast dello show ci sono anche Natasha Liu Bordizzo nel ruolo di Sabine Wren, Mary Elizabeth Winstead in quello di Hera Syndulla, Hayden Christensen come Anakin Skywalker, Ivanna Sakhno, Eman Esfandi come Ezra e Ray Stevenson.

Ahsoka è stata scritta da Dave Filoni, che ne è anche produttore esecutivo insieme a Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson e Carrie Beck.

Karen Gilchrist è co-produttrice esecutiva.

Di seguito trovate il full trailer doppiato in italiano di Ahsoka, che debutterà il 23 agosto coi primi 2 episodi in esclusiva su Disney+, che ci dà un assaggio di quello che ci aspetta e anticipa il ritorno di Chopper:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube