Full trailer per Love, Death & Robots – Vol. 3: c’è anche Fincher tra i registi!

A qualche settimana dal teaser, e a oltre un anno dalla messa a catalogo della seconda (la recensione), Netflix ha diffuso oggi il full trailer e il poster della terza stagione della serie antologica fanta-horror per adulti Love, Death & Robots, creata da Tim Miller e David Fincher nel 2019.

Questa la vaga sinossi ufficiale:

Terrore, immaginazione e bellezza si combinano in nuovi episodi che vanno dalla scoperta di un antico male a un’apocalisse comica, raccontando storie brevi sorprendenti e piene di fantasia, di orrore e di fantascienza con arguzia e una caratteristica inventiva visiva.

Nel Volume 3 di Love, Death & Robots troviamo 9 nuovi episodi, di cui uno rappresenta la primissima incursione di David Fincher nel mondo della regia di animazione (una storia di mostri intitolata “Bad Travelling”).

Di seguito tutti i titoli e i registi coinvolti:

Three Robots: Exit Strategies / Tre robot: strategia d’uscita

Regia: Patrick Osborne

Sceneggiatura: John Scalzi

Studio: Blow Studio

Bad Travelling / Un brutto viaggio

Regia: David Fincher

Sceneggiatura: Andrew Kevin Walker

Studio: Blur Studio

The Very Pulse Of The Machine / La pulsazione della macchina

Regia: Emily Dean

Sceneggiatura: Philip Gelatt

Studio: Polygon Pictures

Night of the Mini Dead / La notte dei mini morti

Regia: Robert Bisi, Andy Lyon

Sceneggiatura: Robert Bisi & Andy Lyon

Studio: BUCK

Kill Team Kill / Morte allo squadrone della morte

Regia: Jennifer Yuh Nelson

Sceneggiatura: Philip Gelatt

Studio: Titmouse, Inc.

Swarm / Sciame

Regia: Tim Miller

Sceneggiatura: Tim Miller, basata sua un racconto di Bruce Sterling

Studio: Blur Studio

Mason’s Rats / Mason e i ratti

Regia: Carlos Stevens

Sceneggiatura: Joe Abercrombie

Studio: Axis Studios

In Vaulted Halls Entombed / Sepolti in sale a volta

Regia: Jerome Chen

Sceneggiatura: Philip Gelatt

Studio: Sony Pictures Imageworks

Jibaro

Regia: Alberto Mielgo

Sceneggiatura: Alberto Mielgo

Studio: Pinkman.tv

In attesa di vederlo nel catalogo di Netflix il 20 maggio, di seguito trovate il full trailer italiano di Love, Death & Robots – Volume 3, che ci dà un cospicui assaggio di quello che vedremo:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube