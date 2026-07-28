Ispirata al videogioco di culto, su Netflix trovi la serie anime perfetta per gli amanti dei vampiri

Quando Netflix ha deciso di proseguire l’universo di Castlevania con uno spin-off ambientato trecento anni dopo gli eventi della serie originale, i dubbi non mancavano. Come superare l’eredità di Dracula? Come mantenere alta la qualità di un’animazione che aveva già stabilito standard elevati? La risposta si chiamava Castlevania: Nocturne, una serie che non solo rende omaggio al suo predecessore, ma costruisce una propria identità narrativa e visiva, conquistando critica e pubblico.

Disponibile su Netflix dal 28 settembre 2023 con una prima stagione di otto episodi, e proseguita con una seconda stagione uscita il 16 gennaio 2025, Castlevania: Nocturne trasporta lo spettatore nella Francia rivoluzionaria, un’ambientazione che si rivela perfetta per una storia di vampiri, magia e rivoluzione sociale. Il contesto storico non è solo uno sfondo pittoresco, ma diventa parte integrante della narrazione, dove le battaglie per la libertà umana si intrecciano con quelle contro le forze oscure.

Il protagonista è Richter Belmont, giovane cacciatore di vampiri appartenente alla leggendaria dinastia dei Belmont. A differenza di Trevor, il protagonista della serie originale che incarnava il classico eroe solitario in stile cowboy, Richter rappresenta una nuova generazione. È un personaggio che non ha paura di appoggiarsi ai propri compagni, che combatte insieme a un gruppo affiatato di cacciatori di vampiri. La sua motivazione primaria è la vendetta per l’assassinio della madre, un peso emotivo che si somma alle responsabilità che il suo cognome comporta.

Accanto a lui troviamo un cast di personaggi secondari che risulta addirittura più forte e meglio caratterizzato rispetto alla serie originale. Annette ed Edouard emergono come figure particolarmente interessanti, ciascuno con una propria psicologia e un proprio arco narrativo. Non sono semplici spalle del protagonista, ma personaggi a tutto tondo che arricchiscono la trama e offrono prospettive diverse sulla lotta contro il male.

La minaccia che incombe sull’umanità prende la forma di Erzsebet Bathory, il Messia Vampiro che desidera cancellare il sole per sempre e conquistare il mondo. Nella seconda stagione, il suo obiettivo diventa ancora più ambizioso: ottenere il potere supremo della dea Sekhmet per gettare il pianeta nella disperazione totale. È un villain intimidatorio, che pur non possedendo la presenza iconica di Dracula, compensa con un livello di potere e una scala di minaccia decisamente superiori.

Ma ciò che davvero distingue Castlevania: Nocturne è la sua animazione. Gli studi di produzione hanno creato scene di combattimento che rappresentano alcuni degli esempi più riusciti dell’animazione contemporanea. Non si tratta solo di effetti speciali appariscenti o di movimenti veloci: ogni battaglia è costruita con una coreografia meticolosa, dove i personaggi sembrano pensare costantemente mentre combattono. Gli animatori hanno prestato attenzione a ogni dettaglio, dalla fisica dei movimenti alla strategia di ogni colpo.

La continuità tra le due stagioni è gestita con intelligenza, senza reset artificiali o dimenticanze narrative. I personaggi evolvono, portano con sé il peso delle esperienze passate, crescono psicologicamente. È questo rispetto per la coerenza narrativa che permette allo spettatore di affezionarsi davvero ai protagonisti e di investire emotivamente nelle loro vicende.

Castlevania: Nocturne dimostra che è possibile creare uno spin-off che onori il materiale di partenza senza esserne schiacciato. La serie attinge dalla saga videoludica Castlevania di Konami, ma costruisce una narrazione originale che funziona anche per chi non ha mai toccato un controller. L’ambientazione storica della Rivoluzione francese offre un terreno fertile per esplorare temi di libertà, oppressione e resistenza, con i vampiri che diventano metafora di aristocrazie corrotte che si nutrono del popolo.

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