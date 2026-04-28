Se hai amato Demon Slayer, questo anime sancisce la fine di un’era: ecco perché dovresti dargli un’occasione

Quando si parla di fratelli condannati nel mondo degli anime, il pensiero corre subito a Demon Slayer. Tanjiro e Nezuko sono diventati uno dei duo familiari più riconoscibili del medium, e la loro interazione ha rappresentato il fulcro emotivo della serie sin dal primo episodio. Un legame potente, una delle ragioni per cui lo show ha conquistato un pubblico così vasto. Eppure, non sono loro il duo di fratelli più tragico dell’animazione giapponese.

Dororo prende il concetto di fratellanza e lo trascina dentro questioni di eredità, sacrificio e sopravvivenza. Si interroga su cosa succede quando due fratelli sono vittime della stessa crudeltà, ma finiscono su fronti opposti del danno che essa ha creato. Dororo comprende che il dolore familiare non ispira sempre devozione. A volte assume la forma di due persone che ereditano la stessa ferita in modalità completamente diverse.

Demon Slayer ha fatto dell’amore fraterno il suo nucleo centrale, ma Dororo ha scoperto qualcosa di molto più crudele. Parte di ciò che rende Tanjiro e Nezuko così amati è quanto il loro legame risulti emotivamente pulito. Il mondo intorno a loro è brutale, ma la loro relazione non perde mai chiarezza. Tanjiro protegge Nezuko perché la ama, e Nezuko combatte per Tanjiro perché un pezzo di quell’amore sopravvive dentro di lei. Ogni momento emotivo importante nella storia ritorna a questa semplice verità, offrendo agli spettatori qualcosa di stabile a cui aggrapparsi.

Dororo non offre questo tipo di conforto. Hyakkimaru e Tahomaru sono fratelli, ma la storia non permette che questo fatto diventi fonte di sicurezza. Invece, trasforma la fratellanza in un’altra vittima delle scelte di Daigo. Nel momento in cui la serie porta davvero i fratelli al conflitto, la loro connessione appare già avvelenata da un patto che nessuno dei due ha mai stipulato. Il corpo di Hyakkimaru è stato consegnato perché le terre di suo padre potessero prosperare. Tahomaru è cresciuto beneficiando di quella prosperità. Il loro legame era destinato alla tragedia sin dall’inizio, perché non ha mai avuto la possibilità di esistere normalmente.

Demon Slayer fornisce al pubblico una dinamica fraterna che vale la pena salvare, mentre Dororo ne offre una spezzata fin dal principio. Questo conferisce maggior peso a ogni incontro tra Hyakkimaru e Tahomaru. Non si tratta solo di una lotta tra bene e male o tra eroe e villain, ma piuttosto di una famiglia trasformata in qualcosa che nessuno dei due fratelli può sopravvivere senza cambiamenti profondi.

È questo che eleva la loro storia al di sopra di un conflitto fraterno standard. Tahomaru non è semplicemente un ostacolo tra Hyakkimaru e la giustizia. È un altro figlio plasmato dallo stesso peccato. Uno è stato mutilato da esso, l’altro è rimasto spiritualmente intrappolato al suo interno. Entrambi i fratelli stanno cercando di convivere con le conseguenze di un patto che ha trattato la loro famiglia come sacrificabile. Quella vittimizzazione condivisa conferisce al loro conflitto un dolore che non risulta mai banale o unilaterale.

In questo modo, Dororo cattura qualcosa di particolarmente doloroso riguardo alle storie tragiche di fratelli e lo rende un anime da vedere assolutamente. Un’opera animata che è poco conosciuta, nonostante sia disponibile su Prime Video, ma che andrebbe scoperta e riscoperta. L’amore da solo non è sempre sufficiente a cancellare il danno ereditato. I legami di sangue non creano automaticamente comprensione. A volte la famiglia arriva troppo tardi, dopo che il dovere e il dolore si sono già induriti in conflitto. Hyakkimaru e Tahomaru spezzano il cuore perché il pubblico può vedere ciò che è stato loro rubato: non solo parti del corpo o prosperità terrena, ma la possibilità stessa di essere fratelli nel senso più puro del termine. E questa, forse, è la perdita più tragica di tutte.

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