Teaser per Chief of War (serie Apple TV+): Jason Momoa nelle Hawaii in subbuglio del ‘700

Apple TV+ ha svelato oggi il primo teaser trailer e il poster di Chief of War, nuovo epic drama interpretato, scritto e prodotto da Jason Momoa.

Questa la trama ufficiale:

Ambientata nello splendido scenario delle isole Hawaii e ispirata a fatti realmente accaduti, la serie segue le gesta del guerriero Ka’iana (Momoa), nel suo tentativo di unificare le isole prima dell’arrivo dei colonizzatori occidentali alla fine del XVIII secolo.

Creata da Momoa e Thomas Pa’a Sibbett, entrambi di origini hawaiane, Chief of War è un progetto che celebra la cultura indigena con un cast quasi interamente polinesiano: accanto a Momoa, ci sono Luciane Buchanan, Temuera Morrison, Te Ao o Hinepehinga, Cliff Curtis, il debuttante Kaina Makua, Moses Goods, Siua Ikale’o, Brandon Finn, James Udom, Mainei Kinimaka, Te Kohe Tuhaka e Benjamin Hoetjes.

Prodotta per Apple TV+ da FIFTH SEASON e Chernin Entertainment, Chief of War vede la partecipazione di grandi nomi dietro le quinte: Justin Chon dirige i primi due episodi ed è anche produttore esecutivo della serie, come Momoa che firma pure la regia del finale di stagione.

Doug Jung è showrunner e produttore esecutivo insieme a Sibbett, Peter Chernin, Jenno Topping, Tracey Cook e Brian Mendoza, Anders Engstrom, Jim Rowe, Molly Allen, Francis Lawrence e Tim Van Patten.

Le musiche sono affidate al premio Oscar Hans Zimmer, che ha composto il tema principale e co-prodotto la colonna sonora insieme a James Everingham durante la collaborazione con Bleeding Fingers Music, il collettivo di compositori fondato da Zimmer nel 2013 e vincitore di più Emmy.

In attesa di vederla su Apple TV+ il 1° agosto con i primi due episodi dei 9 totali, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di Chief of War:

