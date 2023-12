Teaser per Gundam: Requiem for Vengeance (serie animata Netflix), si va alla fine della Guerra di un anno

Netflix ha appena diffuso il poster e il teaser trailer di Gundam: Requiem for Vengeance, serie animata co-prodotta con SAFEHOUSE e Sunrise che è stata diretta da Erasmus Brosdau (Altered Carbon: Resleeved) e scritta da Gavin Hignight.

Questa la scarna trama ufficiale:

Ambientata sul fronte europeo durante gli atti finale della ‘Guerra di un Anno’, riprende i temi del conflitto e dell’amore già affrontati nei precedenti progetti legati a Gundam, oltre al dramma umano rappresentato attraverso lo scontro tra i piloti che manovrano quelle armi umanoidi chiamate Mobile Suit.

A quanto sappiamo, la serie offrirà ‘una nuova prospettiva sulla storia e sulle tradizioni che hanno definito l’universo di Gundam’ fino ad oggi.

L’attrice australiana Celia Massingham (DC’s Legends of Tomorrow, Ladies in Black) ha prestato la sua voce al personaggio principale ed eseguito la motion capture.

Wilbert Roget II (Mortal Kombat 11, Call of Duty: WWII, Lara Croft and the Temple of Osiris games) ha composto la colonna sonora

In attesa della versione estesa e di capire quando debutterà, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di Gundam: Requiem for Vengeance, che ci dà un assaggio della qualità delle animazioni, realizzate attraverso Unreal Engine 5 della Epic Games:

Fonte: YouTube