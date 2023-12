Teaser per The boys, stagione 4: le elezioni saranno un bagno di sangue

A qualche settimana dalla fine dello spinoff Gen V, gli Amazon Studios han diffuso oggi il primo teaser trailer della quarta stagione di The Boys, fortunata serie di Eric Kripke, Seth Rogen ed Evan Goldberg basata sull’omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson.

La trama ufficiale:

Il mondo è sull’orlo del baratro. Victoria Neuman è più vicina che mai allo Studio Ovale e sotto il muscoloso pollice di Patriota, che sta consolidando il suo potere.

Butcher, a cui restano solo pochi mesi di vita, ha perso il figlio di Becca e il suo lavoro come leader dei Boys. Il resto della squadra è infatti stufo delle sue bugie.

Con una posta in gioco più alta che mai, dovranno però trovare un modo per collaborare e salvare il mondo prima che sia troppo tardi.

Nel folto cast dei nuovi episodi ci sono Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit, Cameron Crovetti, Susan Heyward e Valorie Curry.

In attesa di capire quando debutterà nel corso del 2024, di seguito trovate il teaser trailer doppiato in italiano della quarta stagione di The Boys, che getta un primo sguardo anche sulla new entry Jeffrey Dean Morgan:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube