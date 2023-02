Teaser per The Night Agent (serie Netflix): il telefono segreto della Casa Bianca suona e sono guai grossi

Titolo originale : The Night Agent , uscita : 23-03-2023. Stagioni : 1.

Netflix ha diffuso oggi a sorpresa il primo teaser trailer di The Night Agent, serie TV di stampo action-thriller in 10 episodi creata da Shawn Ryan (The Shield) che vede protagonista Gabriel Basso (Elegia americana).

Questa la trama ufficiale:

Seguiamo un agente dell’FBI di basso rango, Peter Sutherland (Basso), che lavora nei sotterranei della Casa Bianca, incaricato di monitorare un telefono che non squilla mai.

Almeno fino alla notte in cui squilla, spingendolo dentro una cospirazione che lo porterà fino alla Stanza Ovale.

Nel cast della serie – che si basa su un romanzo di Matthew Quirk – ci sono anche Luciane Buchanan (Sweet tooth), Hong Chau e D.B. Woodside

In attesa della versione estesa, di seguito trovate intanto il teaser trailer internazionale di The Night Agent, che debutterà il 23 marzo, che ne anticipa i toni:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube