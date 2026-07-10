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Titolo originale: The Gentlemen , uscita: 07-03-2024. Stagioni: 2.

The Gentlemen: il teaser trailer della stagione 2 porta Eddie e Susie in Italia

10/07/2026 trailer news di Stella Delmattino

Il duo criminale espande i propri affari oltre i confini del Regno Unito, tra nuovi boss, tradimenti e una pericolosa alleanza italiana

the gentlemen stagione 2 netflix 2026

Netflix ha diffuso il primo teaser trailer della seconda stagione di The Gentlemen, confermando anche la data d’uscita. La serie creata da Guy Ritchie tornerà sulla piattaforma con un nuovo capitolo che porterà Eddie Horniman e Susie Glass ben oltre la tenuta di Halstead, aprendo le porte a un’espansione internazionale del loro impero criminale.

Il primo teaser anticipa un deciso cambio di scala rispetto alla stagione d’esordio. È trascorso circa un anno dagli eventi del finale e Eddie Horniman (Theo James) non è più un aristocratico coinvolto suo malgrado negli affari della famiglia Glass: ora è pienamente immerso nel mondo della criminalità organizzata.

Insieme a Susie Glass (Kaya Scodelario) e con il supporto del boss Bobby Glass (Ray Winstone), i due protagonisti hanno deciso di espandere i propri traffici in Italia, dove stanno cercando di costruire una nuova rete criminale mantenendo un basso profilo.

Naturalmente le cose non resteranno tranquille a lungo. Il teaser mostra ville sul lago, incontri con boss locali, lusso, violenza e tradimenti, confermando lo stile elegante e adrenalinico che ha caratterizzato la prima stagione.

L’arrivo in Italia porterà Eddie e Susie a confrontarsi con Marco Moretti, interpretato da Sergio Castellitto, descritto come un boss mafioso tanto raffinato quanto spietato.

Ad affiancarlo ci sarà anche Cico Maldini, interpretato da Michele Morrone, un fixer incaricato di facilitare gli affari della coppia nel Paese. Secondo quanto anticipato dagli autori, però, sarà un personaggio di cui fidarsi molto poco.

Tra le nuove entrate figurano inoltre Benedetta Porcaroli nel ruolo di Bella, Hugh Bonneville, Benjamin Clementine, Amra Mallassi, il pugile Chris Eubank Jr. e la conduttrice britannica Maya Jama.

Matthew Read, produttore esecutivo e co-sceneggiatore della serie, ha spiegato che la seconda stagione ruoterà soprattutto attorno all’ambizione del protagonista:

“Penso che Eddie sia una persona estremamente ambiziosa. Vuole di più. Vuole tutto.”

Secondo Read, la vera domanda che accompagnerà la stagione sarà capire fino a che punto Eddie sarà disposto a spingersi pur di aumentare il proprio potere.

“Il rischio è proprio questo: vuole troppo? Finirà per perdere la propria anima nel tentativo di continuare ad ascendere?”

Accanto alle nuove guerre tra organizzazioni criminali, la serie continuerà a sviluppare il rapporto tra Eddie e Susie, uno degli elementi più apprezzati della prima stagione.

Matthew Read ha spiegato:

“Tra loro esiste una connessione molto forte. Per approfondirla abbiamo disseminato il loro percorso di ostacoli, ma il legame e l’affetto che li uniscono riescono sempre a emergere.”

Tradimenti, alleanze fragili e lotte per il potere metteranno quindi continuamente alla prova la loro fiducia reciproca.

Torneranno anche Daniel Ings, Joely Richardson, Vinnie Jones, Jasmine Blackborow, Michael Vu, Harry Goodwins, Ruby Sear, Pearce Quigley e Giancarlo Esposito, insieme ai nuovi ingressi già annunciati.

La seconda stagione di The Gentlemen debutterà su Netflix il 3 settembre.

Di seguito trovate il primo teaser trailer della nuova stagione.

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube

Tags:Guy RitchieKaya ScodelarioThe GentlemenTheo James
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