Trailer per The Tourist (miniserie HBO Max): Jamie Dornan è senza memoria e in pericolo nell’Outback

Titolo originale : The Tourist , uscita : 01-01-2022. Stagioni : 1.

HBO Max ha diffuso oggi il trailer e il poster di The Tourist, miniserie thriller in 6 episodi che vede protagonista il candidato al Golden Globe Jamie Dornan (Cinquanta sfumature di grigio).

Della sceneggiatura si sono occupati Harry e Jack Williams (Baptiste), che sono anche produttori esecutivi del progetto. Nel cast ci sono anche Danielle Macdonald, Shalom Brune-Franklin, Damon Herriman, Alex Dimitriades, Ólafur Darri Ólafsson e Kamil Ellis.

Questa la trama ufficiale:

Un cittadino britannico si ritrova nel cuore rosso acceso dell’Outback australiano, inseguito da un enorme camion cisterna che cerca di buttarlo fuori strada.

Comincia un epico inseguimento del gatto col topo e l’uomo si risveglia in ospedale, ferito, ma in qualche modo ancora vivo. Solo che non ha idea di chi sia.

Mentre figure spietate del suo passato lo inseguono, la ricerca di risposte dell’Uomo lo spinge attraverso il vasto e spietato Outback.

Ricco di copi di scena scioccanti, sorprendenti, divertenti e brutali, The Tourist è ambientato in un mondo popolato da personaggi bizzarri ed enigmatici e un insolito tono da commedia leggera punteggia l’azione incalzante e brutale.

Al centro, tuttavia, c’è una storia di scoperta di se stessi che nasconde una bomba a orologeria: mentre l’Uomo inizia a svelare il mistero di chi sia stato, è anche costretto a chiedersi chi è ora – e velocemente.

Riuscirà a svelare i segreti della sua identità prima che coloro che stanno cercando di ucciderlo lo raggiungano?

Tra i produttori esecutivi c’è anche Chris Sweeney, che si è occupato della regia degli episodi di The Tourist.

Di seguito il trailer internazionale di The Tourist, che sarà disponibile per lo streaming dal 3 marzo:

Fonte: YouTube