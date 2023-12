2 dicembre 2023: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 2 dicembre 2023, dal mondo del cinema e della TV.

– Brit Marling e Zal Batmanglij, creatori della serie The OA, sono tornati a parlare della cancellazione inaspettata da parte di Netflix dopo appena due stagioni —> le dichiarazioni

– A Edgar Wright era stata offerta la possibilità di dirigere Mission: Impossible – Protocollo fantasma, ma alla fine ha rifiutato l’offerta. Durante una recente intervista al podcast Happy Sad Confused, il regista ha spiegato le sue motivazioni:

Sarebbe stata letteralmente una questione di tempo. Per girarlo, non avrei dovuto fare il tour promozionale con la stampa per Scott Pilgrim. A volte, se ami una saga, non vuoi essere quello che potrebbe rovinarla, capisci cosa intendo?

Adoro il franchise di Mission: Impossible. Non mi pento di aver rifiutato, perché il film di Brad Bird è stato fantastico. E mi è piaciuto molto. Ero lì a vederlo il giorno della prima e non mi sono mai fermato a pensare: ‘Avrei potuto farlo io’. Pensavo solo: ‘È fantastico!’. Mi è capitato più volte nella mia carriera che mi chiedessero di girare degli episodi delle mie serie televisive preferite. Una parte di me, nella parte posteriore della mia testa, pensa: ‘Questo show è esistito benissimo anche senza di me per tutto questo tempo, quindi non morirà di certo senza di me’.

– Mentre Buffy l’ammazzavampiri era all’apice della sua popolarità, si stavano sviluppando alcune idee per eventuali spinoff. L’unico ad andare avanti è stato Angel, ma il creatore della serie Joss Whedon ne aveva progettato anche uno incentrato su Giles, intitolato ‘Ripper’, e un altro, dal titolo ‘Slayer School’, che avrebbe visto la Willow di Alyson Hannigan alla guida del gruppo di cacciatrici appena ‘attivate’ nel series finale dello show principale. Infine, era stato pensato un ulteriore spinoff incentrato sul personaggio di Eliza Dushku, Faith.

La serie si sarebbe concentrata proprio sulla seconda Cacciatrice e sul suo vagabondare dopo gli eventi della settima stagione di Buffy. Lo sceneggiatore Tim Minear ha condiviso la sua idea durante un’intervista alla BBC:

Lo show sarebbe stato fondamentalmente Faith che incontra la storica serie Kung Fu. Avremmo avuto Faith, probabilmente in sella a una moto, che vaga per il pianeta, cercando di trovare il suo posto nel mondo. Sono sicuro che a un certo punto lo show avrebbe avuto un arco narrativo preciso, ma l’idea che mettesse radici da qualche parte mi sembrava sbagliata. L’idea di lei costantemente in movimento invece mi sembrava giusta.

Purtroppo Eliza Dushku al tempo non era interessata al progetto e stava cercando di fare qualcosa di diverso, come ribadito durante un’intervista a IGN:

Amo Faith. Fa parte di me e si è comportata molto bene nei miei riguardi, ma volevo provare qualcos’altro. Solo questo.

