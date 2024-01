30 gennaio 2024: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 30 gennaio 2024, dal mondo del cinema e della TV.

– È stato confermato che James Gunn ha ufficialmente scelto la star di House of the Dragon, Milly Alcock, per il ruolo di Supergirl nel nuovo DC Cinematic Universe che sta costruendo con il co-CEO dei DC Studios, Peter Safran.

– Durante un’intervista con Bloody-Disgusting, la sceneggiatrice Diablo Cody ha parlato della possibilità di realizzare un sequel dell’horror Jennifer’s Body del 2009 —> le sue dichiarazioni

– Sono stati diffusi il poster e il trailer di Sleeping Dogs, thriller diretto dall’esordiente Adam Cooper con protagonisti Russell Crowe e Karen Gillan (Guardiani della Galassia), che adatta il fortunato romanzo Il libro degli specchi di Eugen Ovidiu Chirovici —> i dettagli

– Lionsgate ha diffuso il trailer di The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, action thriller che è stato diretto da Guy Ritchie (The Gentlemen), prodotto da Jerry Bruckheimer e scritto da Paul Tamasy ed Eric Johnson, Arash Amel e Ritchie stesso —> i dettagli

– Curiosamente, Dolly Parton fu un produttrice non accreditata della serie Buffy l’ammazzavampiri, di cui qualche tempo fa era stato annunciato un revival.

In una recente intervista con Business Insider, la star della musica country ha offerto un promettente aggiornamento sul progetto:

Ci stanno ancora lavorando. Stanno pensando di riprendere in mano l’idea e rinnovarla.

– Sony Pictures ha diffuso in giornata il primo trailer di La Profezia del Male (già noto come Horrorscope e Tarot), horror che è stato scritto e diretto da Spenser Cohen (I mercenari – The Expendables) e Anna Halberg (Extinction, Moonfall) —> i dettagli

– Cat People ha diffuso il nuovo trailer di Suspiria di Dario Argento, pronto a tornare in più di 100 cinema dal 12 febbraio dopo un restauro curato da Synapse e dal direttore della fotografia del film Luciano Tovoli teso e donare al film l’antico splendore delle tinte del Technicolor originale.

Il nuovo trailer:

