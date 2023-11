30 novembre 2023: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 30 novembre 2023, dal mondo del cinema e della TV.

In ordine sparso troverete trailer, poster, trame, dettagli sul cast, dichiarazioni dei protagonisti di film e serie televisive in uscita.

Scorrete la pagina fino alla fine, sono molte e a getto continuo, dalla più recente (in alto), alla prima della giornata (in fondo).

– Analizzando gli incassi del 2023, risulta che fino ad oggi soltanto un blockbuster da 200 milioni di dollari di budget ha generato profitti per lo studio hollywoodiano che l’ha prodotto —> i dettagli

– Nel corso del podcast Happy Sad Confused, il regista britannico Edgar Wright ha parlato dell’attuale situazione dell’industria americana, parlando dei grandi franchise e del suo stato d’animo a riguardo —> le sue parole

– Direttamente dallo stand della Warner Bros. all’evento CCXP in Brasile sono arrivate le prime immagini promozionali di Furiosa, l’imminente prequel di Mad Max: Fury Road che è stato diretto da George Miller e che vede nel cast anche Chris Hemsworth. Il film uscirà il 24 maggio 2024.

La trama:

Mentre il mondo cade, la giovane Furiosa viene strappata dal Luogo Verde di Molte Madri nelle mani di una grande orda di motociclisti guidata dal signore della guerra Dementus. Spazzando attraverso la terra desolata, incontrano la cittadella presieduta da Immortan Joe. I due tiranni si fanno la guerra per il dominio, e Furiosa deve sopravvivere a molte prove mentre mette insieme i mezzi per trovare la strada di casa.

Le foto pubblicitarie:

THIS IS CINEMA! First official images of Anya Taylor-Joy as Furiosa at the Warner panel at #CCXP23. ❤️‍🔥 pic.twitter.com/zxgtTCKDdS — Anya Taylor-Joy News | Fansite (@anyajoynews) November 29, 2023

– All’inizio dell’anno è stato annunciato che Black Phone di Scott Derrickson avrà un sequel, e Deadline riporta oggi che Ethan Hawke tornerà a vestire i panni del ‘Grabber’. Anche gli attori Mason Thames (How to Train Your Dragon, Incoming), Madeleine McGraw (Toy Story 4, Secrets of Sulphur Springs), Jeremy Davies (Justified) e Miguel Mora (The Black Phone) torneranno in The Black Phone 2. Universal e Blumhouse distribuiranno The Black Phone 2 nelle sale il 27 giugno 2025 e Deadline conferma anche che Scott Derrickson e C. Robert Cargill scriveranno e produrranno il sequel. Il primo film era basato sul racconto di Joe Hill.

– In futuro, sembra che non vedremo più ‘Special Presentations‘ della Marvel come Licantropus e Guardiani della Galassia: Holiday Special. Bob Iger è da poco tornato al comando di Disney+ e ha deciso di dare un giro di vite alla situazione, esortando la Marvel a tagliare i rami secondari e a concentrarsi sui progetti che conterebbero di più. Secondo lo scooper Daniel Richtman, il piano è infatti quello di accantonare gli ‘speciali’, dato che i due diffusi fino ad oggi hanno avuto una resa ritenuta insufficiente.

– Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures hanno diffuso il primo teaser poster di Godzilla x Kong: The New Empire, nuovo film del Monsterverse che arriverà nei cinema il 12 aprile 2024. In regia c’è ancora Adam Wingard, mentre tra i protagonisti ritroviamo Rebecca Hall nei panni della Dott.ssa Ilene Andrews, Brian Tyree Henry come Bernie Hayes e Kaylee Hottle come Jia.

La trama:

Dopo la loro esplosiva resa dei conti, Godzilla e Kong devono unire le forze contro una colossale minaccia sconosciuta nascosta nel nostro mondo, che metterà in discussione la loro stessa esistenza – e la nostra.

Il poster:

© Riproduzione riservata