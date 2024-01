31 gennaio 2024: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 31 gennaio 2024, dal mondo del cinema e della TV.

– XYZ Films ha appena diffuso il poster e il trailer di Lovely, Dark, and Deep, horror che segna il debutto alla regia della sceneggiatrice e regista Teresa Sutherland (The Wind, “Midnight Mass”) —> i dettagli

– Sono stati diffusi in giornata il poster e il teaser trailer di In a Violent Nature, slasher che è stato scritto e diretto da Chris Nash (ABCs of Death 2) ed è appena presentato al Sundance Film Festival —> i dettagli

– Oggi Apple TV+ ha annunciato la seconda stagione di Hijack, serie thriller interpretata e prodotta dal vincitore del SAG Award e candidato all’Emmy Idris Elba (“Luther”). Sarà prodotta esecutivamente da Jamie Laurenson, Hakan Kousetta e Tom Nash della 60Forty Films, oltre ai produttori esecutivi Kay e Field Smith della Idiotlamp Productions. Field Smith è anche il regista principale della serie.

– La serie di zombie Black Summer era ritornata su Netflix per la sua seconda stagione il 17 giugno 2021, ma sono passati quasi tre anni dalle ultime notizie sul possibile terzo ciclo di episodi. Ebbene, stando a un recente rapporto di What’s on Netflix “ci si aspettava che Black Summer fosse stata ufficiosamente cancellata già l’anno scorso, ma ora abbiamo effettivamente la conferma che la serie non tornerà per una terza stagione su Netflix”.

– Level 33 Entertainment ha lanciato il trailer di Cold Meat, survival thriller con serial killer che è stato scritto e diretto da Sébastien Drouin (Pièces détachées, La place du mort). Data di uscita in VOD: 23 febbraio.

La trama:

Mentre attraversa le Montagne Rocciose del Colorado, David si ferma a mangiare in una tavola calda e finisce per salvare eroicamente una giovane cameriera dal suo violento ex marito. David si mette di nuovo in viaggio in mezzo a una pericolosa bufera di neve, ma un movimento azzardato lo manda in un burrone nell’occhio del ciclone.

Il trailer:

