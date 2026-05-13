Al suo segnale è stato scatenato l’inferno su Netflix: due anni dopo arriva in streaming il film che devi vedere

Ventiquattro anni. Un’eternità nel mondo del cinema, eppure l’eco di quel grido – “Sono Massimo Decimo Meridio” – risuona ancora nelle orecchie di chi, all’alba del nuovo millennio, rimase incollato alla poltrona davanti alla tragedia e alla gloria di un generale romano trasformato in schiavo. Il gladiatore di Ridley Scott è stato un film che ha riportato il genere epico al centro della conversazione cinematografica, conquistando cinque premi Oscar e creando un legame particolare con il pubblico italiano, affascinato dalla ricostruzione della Roma imperiale e dalla performance magnetica di Russell Crowe.

Ora il sequel è finalmente approdato su Netflix Italia, e la sua traiettoria racconta molto più di una semplice storia di distribuzione cinematografica. Il gladiatore II ha iniziato il suo viaggio nelle sale, è passato da Paramount+, e ora si trova sulla piattaforma di streaming più popolare del mondo. Questo percorso attraverso le cosiddette “finestre di distribuzione” rappresenta una strategia precisa: Paramount ha prima utilizzato il film per attirare abbonati sulla propria piattaforma, poi ha monetizzato ulteriormente concedendolo in licenza a Netflix. Per gli spettatori italiani, significa poter vedere il sequel senza costi aggiuntivi rispetto all’abbonamento già attivo.

La storia riprende le fila della narrazione originale ma sposta l’obiettivo su Lucio Vero, interpretato dall’irlandese Paul Mescal. Chi ricorda il primo film probabilmente ha impresso nella memoria quel bambino che osservava le gesta di Massimo dall’alto della tribuna imperiale: era lui, il nipote di Commodo e figlio di Lucilla. Due decenni dopo la morte del gladiatore che divenne leggenda, Lucio vive una vita radicalmente diversa. Ha scelto l’esilio volontario, rifugiandosi nella città costiera di Numidia, tra le foreste, lontano da Roma e dai suoi intrighi di palazzo. Insieme a sua moglie e suo figlio, ha costruito un’esistenza che cerca di tenersi distante dalle ombre del suo passato imperiale.

Ma la guerra, come sempre accade nei racconti epici, non perdona e non dimentica. Quando i soldati romani guidati dal generale Marco Acacio conquistano la Numidia, Lucio viene catturato e riportato a Roma come schiavo. Il cerchio si chiude in modo inquietante: il ragazzo che aveva idolatrato Massimo si ritrova ora costretto a ripercorrerne il destino, combattendo nell’arena del Colosseo con il cuore divorato dalla rabbia e dal desiderio di vendetta. Nel frattempo, l’Impero è governato da due fratelli tirannici, Geta e Caracalla, che hanno trascinato Roma sull’orlo del collasso. La corruzione dilaga, la gloria antica sembra un ricordo sbiadito, e Lucio dovrà scavare nel proprio passato per trovare la forza e l’onore necessari a restituire dignità al popolo romano.

Paul Mescal porta sulle spalle il peso di un confronto impossibile. L’attore, divenuto famoso grazie alla serie Normal People e acclamato per la sua performance in Aftersun, offre un’interpretazione intensa e fisica, diversa da quella di Crowe ma ugualmente efficace nel rappresentare un uomo dilaniato tra il desiderio di fuga e il richiamo del destino. Accanto a lui, Pedro Pascal veste i panni di Marco Acacio, il generale romano che rappresenta uno dei principali antagonisti della vicenda. Pascal, volto ormai iconico grazie a Narcos, The Last of Us e The Mandalorian, costruisce un personaggio complesso, addestrato sotto Massimo ma ora al servizio di un Impero corrotto.

Russell Crowe, ovviamente, è assente. Il suo personaggio muore alla fine del primo film, e nonostante esistesse una sceneggiatura eccentrica firmata da Nick Cave che immaginava un modo per far tornare Massimo dai Campi Elisi, quella strada non è stata percorsa. Crowe stesso non ha nascosto le sue perplessità sul sequel, dichiarando apertamente cosa ne pensa del progetto: nulla di buono. La luna di miele infinita tra l’attore e l’Italia, iniziata proprio con Il gladiatore e continuata con successi come gli incassi eccezionali di Nuremberg nel nostro Paese, non è bastata a placare il suo disappunto per l’esclusione.

Eppure il film esiste, e conquista. Non con la stessa forza dirompente dell’originale, non con lo stesso impatto culturale, ma con una dignità narrativa che merita rispetto. Il gladiatore II è un’opera che parla di eredità, di come le azioni di un uomo possano riecheggiare attraverso le generazioni, plasmando destini che ancora devono compiersi. Ciò che Massimo fece nella vita continua a riecheggiare nell’eternità, e Lucio ne è la prova vivente.

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