Following: recensione del primo film di Christopher Nolan, in Italia dopo 25 anni

Se Following fosse stato il biglietto da visita di Christopher Nolan, avrebbe lasciato un’ottima impressione. Tuttavia, pur essendo in effetti il suo debutto alla regia, il film del 1998 è rimasto senza distribuzione nelle sale americane – o in DVD – fino a quando Memento non è diventato un enorme successo ‘underground’ (e qui in Italia arriva addirittura solo nell’anno del Signore 2023 …).

Il suo secondo lavoro ha all’epoca spianato la strada alla visione del primo film da parte di un vasto pubblico di appassionati. Ma, in parte perché non ha mai suscitato un grande clamore, e in parte perché è stato girato nel sempre ostico bianco e nero, Following è rimasto una voce oscura nella filmografia di Christopher Nolan, anche se è indiscutibilmente figlio dell’uomo che ha stravolto il genere dei supereroi con la sua visione iconoclasta della saga di Batman.

In ogni caso, Following è più vicino al vero “film noir” che alla sua cosiddetta progenie, il “neo-noir”. La differenza è spesso caratterizzata dalla presenza (o dall’assenza) del colore.

Following non solo mette in mostra le caratteristiche narrative e tematiche del primo, ma la sua fotografia in bianco e nero dà la priorità alla luce, all’oscurità e alle ombre che si muovono nel mezzo.

L’aspetto visivo di Following rimanda, se non agli anni ’30 e ’40 (quando il film noir era al suo apice), agli anni ’60. E, naturalmente, c’è un nome che è impossibile non citare quando si parla di Following, perché le sue impronte postume sono visibili in quasi tutti gli aspetti.

È diventato una sorta di cliché evocare “Alfred Hitchcock” ogni volta che un regista gioca in un settore di quel campo da gioco dominato dal Maestro della suspense, ma questo è un caso in cui i paragoni sono meritati.

Le influenze di Alfred Hitchcock sono esemplificate dall’estetica in bianco e nero, anche se viene da chiedersi se Christopher Nolan, potendo scegliere, avrebbe preferito realizzare un film a colori (probabilmente, così, sarebbe stato più semplice da ‘vendere’).

La decisione di realizzare il film in questo modo è stata dettata tanto da motivi economici quanto artistici. Following è stato realizzato con un budget ridotto lungo un periodo di un anno con attori non professionisti che potevano offrire il loro tempo solamente nei fine settimana.

E sebbene il prodotto finito presenti alcune asperità, appare molto più professionale di quanto si possa supporre da un film realizzato con tali vincoli.

Memento è forse l’esempio per eccellenza di narrazione non lineare, ma Christopher Nolan aveva già cominciato a giocare con le ‘cronologie confuse‘ proprio in Following. Il film è infatti presentato in modo tale che lo spettatore spesso non sa in quale punto della linea temporale si svolge una determinata scena.

Eppure c’è un metodo nel modo apparentemente disordinato in cui gli eventi vengono presentati. L’approccio atipico aumenta la capacità di sorprendere negli sviluppi, tiene lo spettatore sulle spine e permette al regista di stare un passo o due avanti al pubblico, il che è sempre un vantaggio per un giallo/thriller.

La storia inizia con una breve meditazione sul voyeurismo raccontata dal protagonista, un giovane talvolta chiamato Bill (Jeremy Theobald). Spiega la sua filosofia di “pedinamento”: sceglie qualcuno a caso e lo segue per un periodo di tempo indeterminato. Mentre osserva questi individui, costruisce storie su chi sono e cosa fanno.

Una delle sue regole è quella di non seguire mai la stessa persona più di una volta, un precetto che infrange con un uomo ben vestito forse di nome Cobb (Alex Haw), un’azione di cui si pentirà. Cobb si è accorto dell’attenzione di Bill ma, invece di sfuggirgli, lo irretisce. Ha una proposta che ritiene perfetta per Bill. Cobb, un ladro, è alla ricerca di un partner che lo aiuti nelle sue fughe. Tuttavia, non è un criminale ordinario. Si introduce nei luoghi non solo per ottenere un guadagno materiale, ma anche per inserirsi nella vita degli altri. Le sue imprese lo entusiasmano e vuole introdurre Bill nel suo mondo.

Bill si lascia facilmente sedurre da Cobb e vede quest’ultimo come un mentore, senza pensare troppo a fondo se Cobb possa avere altre motivazioni che, ovviamente, ha. Bill ha anche una relazione con una bionda (Lucy Russell) di cui svaligia l’appartamento. Le cose sembrano andare bene per lui, finché non incappa in una trappola accuratamente preparata. Tuttavia, sembra esserci una via d’uscita se si presenterà alla polizia … o è solo una parte del piano generale?

Christopher Nolan è abbastanza intelligente da riconoscere che ogni film di questo tipo ha bisogno di un colpo di scena. A tal fine, fornisce il twist previsto e lo completa con un secondo, costruito in modo più astuto. Molti spettatori vedranno arrivare la prima sorpresa. Anzi, potrebbero indovinarla prima della sua rivelazione.

La seconda, invece, coglierà impreparati la maggior parte degli spettatori. Il posizionamento è fondamentale in questo caso: arrivando così presto dopo la prima sorpresa, mantiene la capacità di scioccare. Una volta capito cosa sta realmente accadendo, tutti i pezzi della cronologia interrotta vanno al loro posto. Il modo in cui la storia viene presentata rende la rivelazione più drammatica di quanto non sarebbe stata se le cose fossero state esposte in modo lineare.

La recitazione è invece un settore in cui Following non eccelle. Non è tremenda, ma è evidente che nessuno degli interpreti è un professionista. La più carente è Lucy Russell, la cui interpretazione della femme fatale è poco brillante. Non è sexy, sensuale o desiderabile. Christopher Nolan non le dà mai un nome (viene chiamata semplicemente “la bionda”), ma l’attrice non riesce a conferirle alcun tratto caratteriale riconoscibile. Non è difficile chiedersi durante la visione come sarebbe potuto essere Following con attori più affermati nelle parti chiave.

E c’è anche un problema strutturale. Per trasmettere il doppio colpo di scena, il regista infrange la regola cardinale del “mostrare, non raccontare”. In parte questo è probabilmente il risultato di vincoli di budget, ma non è del tutto soddisfacente che i principali punti della trama vengano svelati durante una conversazione. Per fortuna, il secondo colpo di scena non viene rivelato in modo così ovvio. C’è più abilità nel coinvolgere lo spettatore.

Come film conciso e costruito attentamente, Following offre poco più di un’ora di solido intrattenimento. Sebbene la sceneggiatura non sia profonda o ricca come nelle successive opere di Christopher Nolan, funge da modello per ciò che verrà, e questo potrebbe essere l’aspetto più affascinante del film. È sempre interessante vedere da dove è partito un regista acclamato.

Di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di Following, nei cinema dal 23 agosto:

© Riproduzione riservata