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Titolo originale: Spider-Man: Brand New Day , uscita: 29-07-2026. Regista: Destin Daniel Cretton.

Hulk irrompe nel nuovo trailer di Spider-Man: Brand New Day

17/06/2026 trailer news di Stella Delmattino

Le nuove immagini del film con Tom Holland anticipano minacce inedite, il ritorno di vecchi nemici e un incontro destinato a far discutere i fan Marvel

hulk film spider-man brand new day 2026

La nuova avventura cinematografica di Peter Parker continua a mostrarsi sempre più ambiziosa. Sony Pictures ha infatti pubblicato un nuovo trailer di Spider-Man: Brand New Day, offrendo ai fan uno sguardo più approfondito su quello che attende l’eroe interpretato da Tom Holland.

Tra le sequenze più sorprendenti delle nuove immagini spicca soprattutto la presenza di Hulk, destinata inevitabilmente a diventare uno degli argomenti più discussi tra gli appassionati Marvel nelle prossime settimane.

Il film rappresenta un nuovo inizio per Peter Parker dopo gli eventi di Spider-Man: No Way Home, che avevano completamente riscritto la sua vita. Privato dei legami che avevano definito il suo percorso e costretto a ripartire praticamente da zero, il giovane eroe si trova ora ad affrontare una fase inedita della propria esistenza.

Il trailer insiste proprio su questo aspetto, mostrando un Peter più isolato che mai mentre cerca di trovare un equilibrio tra la vita quotidiana e le responsabilità da supereroe.

Ma la situazione sembra destinata a complicarsi rapidamente.

Le nuove immagini suggeriscono infatti che il protagonista dovrà affrontare una serie di minacce completamente nuove, oltre ad alcuni volti già noti ai fan della saga. Tra questi compare ancora una volta Scorpion, interpretato da Michael Mando, personaggio introdotto nel Marvel Cinematic Universe diversi anni fa e mai realmente sviluppato fino a questo momento.

Uno degli elementi più intriganti del trailer riguarda però gli stessi poteri di Spider-Man.

Per ragioni che al momento restano misteriose, Peter sembra infatti alle prese con cambiamenti e anomalie che coinvolgono direttamente le sue abilità. Il film lascia intendere che qualcosa stia modificando il suo rapporto con i poteri che lo hanno accompagnato fin dall’inizio della sua carriera da supereroe.

Si tratta di un dettaglio che potrebbe avere conseguenze importanti sul futuro del personaggio e che contribuisce ad aumentare il senso di incertezza che attraversa tutto il materiale promozionale mostrato finora.

Spider-Man: Brand New Day segna inoltre il debutto di Destin Daniel Cretton alla regia della saga cinematografica dedicata all’Uomo Ragno. Dopo aver diretto Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, il regista raccoglie l’eredità di Jon Watts e si prepara a guidare uno dei progetti più importanti del futuro Marvel.

Le nuove immagini confermano la volontà di costruire una storia più personale e allo stesso tempo spettacolare, con Peter Parker chiamato ad affrontare minacce sempre più grandi mentre cerca di ricostruire la propria identità in un mondo che ha dimenticato la sua esistenza.

Con Hulk pronto a entrare in scena e numerosi interrogativi ancora senza risposta, Spider-Man: Brand New Day si candida già a essere uno degli appuntamenti più attesi dai fan Marvel.

Di seguito trovate il nuovo trailer ufficiale del film.

© Riproduzione riservata

Tags:Sadie SinkSpider-ManTom HollandZendaya
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