Il Corvo: trama e data di uscita del reboot con Bill Skarsgård

A due anni dalle prime notizie in merito, e col film del 1994 in uscita per la prima volta in 4K negli USA, Lionsgate ha annunciato oggi a sorpresa che il reboot de Il Corvo (The Crow) con Bill Skarsgård (IT) nei panni del protagonista Eric Draven uscirà presto nei cinema.

Diretto da Rupert Sanders (Biancaneve e il cacciatore, Ghost in the Shell), tra i protagonisti del film ci sono anche la cantante e attrice FKA Twigs, Danny Huston (30 giorni di buio), Laura Birn (Foundation), Sami Bouajila (A Son) e Jordan Bolger (The Woman King).

Questa la trama ufficiale:

Le anime gemelle Eric Draven (Skarsgård) e Shelly Webster (FKA Twigs) vengono brutalmente assassinate quando i demoni dell’oscuro passato dell’uomo li raggiungono.

Avendo la possibilità di salvare il suo vero amore sacrificando se stesso, Eric decide allora di cercare una vendetta spietata sui loro assassini, attraversando il mondo dei vivi e quello dei morti per rimettere a posto le cose sbagliate.

Tratto dal fumetto underground di James O’Barr del 1989 (la nostra intervista esclusiva all’autore), Il Corvo – le cui riprese si sono svolte tra Praga e Monaco e il cui budget pare sia di 50 milioni di dollari – è stato scritto da Zach Baylin, nominato all’Oscar per King Richard.

Come sappiamo, il fumetto è stato adattato per il grande schermo una prima volta nel 1994, cui sono seguiti tre sequel e una serie televisiva di breve durata.

THR ha anche ricordato il tortuoso percorso per riportare Il Corvo sul grande schermo:

Il regista Stephen Norrington (Blade) è stato coinvolto in un reboot, mentre F. Javier Gutiérrez (Before the Fall) e l’attore Luke Evans hanno lavorato su un’altra possibile versione. Infine, Corin Hardy (The Nun) ha assunto l’incarico per un rilancio nel 2017, ottenendo Jason Momoa per il ruolo da protagonista. Entrambi però hanno abbandonato il progetto nel 2018 dopo uno scontro su questioni finanziarie tra produttori e distributore.

In attesa del trailer e di capire quando lo vedremo in Italia (negli USA il 7 giugno), di seguito trovate una storica scena del primo adattamento cinematografico de Il Corvo con Brandon Lee:

© Riproduzione riservata

Fonte: BD