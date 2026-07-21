Il pericolo non è un serial killer o un alieno: questo thriller ha cambiato la storia del cinema

A quindici anni dalla sua uscita nelle sale, Contagion continua a esercitare un fascino magnetico sul pubblico. Il thriller pandemico diretto da Steven Soderbergh nel 2011 andrebbe assolutamente riscoperto per la sua caratteristica fondamentale. Quella di riuscire a riscrivere gli stilemi di ciò che è un vero antagonista. Non un serial killer o un alieno o un mostro. Piuttosto un virus in grado di soggiogare il mondo intero.

Il film rappresenta uno di quei rari casi in cui la finzione cinematografica ha anticipato la realtà con una precisione quasi inquietante. La trama segue la diffusione globale di un virus letale che passa dagli animali agli esseri umani, innescando una cascata di eventi che includerebbe paura, caos sociale, teorie del complotto e tentativi disperati di contenimento. Chi ha vissuto il 2020 riconosce in ogni fotogramma l’eco di un’esperienza collettiva che sembrava impensabile prima di accadere.

Soderbergh ha costruito un mosaico narrativo che esplora la pandemia da molteplici prospettive, dalle origini del contagio alla sua diffusione incontrollata, dalla risposta delle istituzioni sanitarie alla disperazione delle persone comuni. Il regista non si limita a raccontare una storia di sopravvivenza: documenta minuziosamente i meccanismi attraverso cui una società può sgretolarsi di fronte a una minaccia invisibile. Ogni dettaglio, dalla trasmissione del virus tramite superfici contaminate alle dinamiche della disinformazione, risuona con particolare forza per chi ha attraversato la pandemia reale.

Il cast stellare contribuisce in modo sostanziale alla credibilità del film. Matt Damon interpreta un padre che cerca disperatamente di proteggere la figlia, Gwyneth Paltrow è la paziente zero che innesca involontariamente la catastrofe, Kate Winslet incarna un’epidemiologa sul campo, mentre Jude Law dà vita a un blogger complottista che alimenta la paura online. Laurence Fishburne, Marion Cotillard, Bryan Cranston ed Elliott Gould completano un ensemble che trasforma scenari potenzialmente didascalici in momenti di autentica tensione emotiva.

Steven Soderbergh non si è mai fermato. Il regista, noto per la sua versatilità e produttività, ha continuato a sfornare progetti ambiziosi. Il suo ultimo lavoro, Black Bag, è uno spy thriller con Michael Fassbender e Cate Blanchett che ha ottenuto un eccellente 96% su Rotten Tomatoes.

Nonostante l’accoglienza critica entusiastica, il film ha faticato al botteghino, incassando circa 43 milioni di dollari a livello mondiale contro un budget di 60 milioni, lo stesso di Contagion. La differenza nei risultati commerciali riflette quanto sia cambiata la cultura cinematografica: se nel 2011 un thriller di medio budget poteva ancora trovare un pubblico consistente nelle sale, oggi le dinamiche di distribuzione e consumo sono radicalmente diverse.

La possibilità di vedere in streaming Contagion permette di capire molto del rapporto tra cinema e memoria collettiva. Perché un pubblico che ha vissuto una pandemia reale sceglie di rivivere quella esperienza attraverso la finzione? Forse perché il film offre quella che la realtà ha negato: una narrazione coerente, personaggi identificabili e, soprattutto, un senso di chiusura. O forse perché guardare Contagion oggi significa confrontarsi con quanto eravamo impreparati allora, riconoscendo che tutti i segnali erano già lì, proiettati su uno schermo nel 2011, in attesa che qualcuno li prendesse sul serio.

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