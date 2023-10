Intervista a Zampaglione e Gerini sui 10 anni di Tulpa: “Un Giallo ‘vintage’ che spiazzò il pubblico” (esclusivo)

Ospiti al Festival di Sitges 2023 per presentare in anteprima mondiale l’horror The Well, nel quale sono tornati a lavorare assieme, abbiamo approfittato della ghiotta occasione per parlare con Federico Zampaglione e Claudia Gerini dei dieci anni di Tulpa – Perdizioni Mortali, uscito appunto nel 2013.

Il regista ha ricordato di come Tulpa, per cui ebbe a disposizione un budget di molto inferiore a quello di Shadow, fosse stato pensato come un vero e proprio omaggio allo spirito del cinema Giallo italiano degli anni ’70 (fin dalla sceneggiatura, affidata all’esperto Dardano Sacchetti), una scelta ‘vintage’ che spiazzò e indispettì una parte del pubblico che si aspettava altro, ma di cui si assume tutte le responsabilità.

Dal canto suo, la protagonista Claudia Gerini – che ha ammesso di non rivederlo da tempo – si è soffermata soprattutto sul dinamismo di quel set e sullo spirito giocoso dell’aver dovuto recitare sopra le righe in un ruolo insolito all’interno della sua filmografia.

Questa la trama ufficiale:

Lisa è una donna d’affari molto capace la cui vita ruota attorno al lavoro e alla carriera.

Di notte, però, è un’assidua frequentatrice di un club dal nome sibillino: ‘Tulpa’, un luogo esclusivo dove i clienti danno vita alle loro fantasie erotiche più estreme.

Lisa riesce perfettamente a tenere separati questi due aspetti della propria vita, finché le persone che incontra abitualmente al club iniziano improvvisamente a morire una dopo l’altra.

Di seguito trovate l’intervista video integrale con Federico Zampaglione e Claudia Gerini su Tulpa:

